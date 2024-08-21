Підвищення податків підвищить готовність міжнародних партнерів продовжити підтримку України, – голова місії МВФ

Підтримку міжнародних партнерів, реструктуризацію комерційного боргу і підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

Таку думку висловив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, передає Інтерфакс-Україна.

"Прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну", – сказав він під час дискусії про дефіцит держбюджету, організованій Центром економічної стратегії.

Грей зазначив, що всі ці три елементи єдиного пакета націлені на результат – ефективно ліквідувати дефіцит фінансування.

"Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані", – наголошує очільник місії.

За словами Грея, готовність міжнародних партнерів із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета до продовження підтримки буде вищою, оскільки це буде для них свідченням старань держави набути більшої самодостатності та незалежності від зовнішньої допомоги з огляду на значні видатки в середньостроковій перспективі.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Утім, після критики цього законопроєкту досягнуто попередньої домовленості щодо заміни 1% податку для юросіб з обороту підвищенням ПДВ на кілька відсоткових пунктів, а також запровадження фіксованого платежу за сховища АЗС замість авансового податку.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.