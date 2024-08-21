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Новини
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Підвищення податків підвищить готовність міжнародних партнерів продовжити підтримку України, – голова місії МВФ

мвф

Підтримку міжнародних партнерів, реструктуризацію комерційного боргу і підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

Таку думку висловив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, передає Інтерфакс-Україна.

"Прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну", – сказав він під час дискусії про дефіцит держбюджету, організованій Центром економічної стратегії.

Грей зазначив, що всі ці три елементи єдиного пакета націлені на результат – ефективно ліквідувати дефіцит фінансування.

"Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані", – наголошує очільник місії.

За словами Грея, готовність міжнародних партнерів із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета до продовження підтримки буде вищою, оскільки це буде для них свідченням старань держави набути більшої самодостатності та незалежності від зовнішньої допомоги з огляду на значні видатки в середньостроковій перспективі.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Утім, після критики цього законопроєкту досягнуто попередньої домовленості щодо заміни 1% податку для юросіб з обороту підвищенням ПДВ на кілька відсоткових пунктів, а також запровадження фіксованого платежу за сховища АЗС замість авансового податку.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

МВФ (1744) податки (2393) допомога (1517)


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Топ коментарі
+18
А припинити красти та реально садити корупціонерів ще й як збільшить підтримку! Не хочете перевірити, га зелені?
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21.08.2024 10:57
+16
Всі фінансові проблеми в країні влада вирішує за рахунок бідних число яких збільшилось ще майже на млн.чоловік.
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21.08.2024 10:46
+16
а МВФ не пробував підвищити податки процентів на 5 у Франції, Германії, Британії? і подивитись на реакцію...
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21.08.2024 10:51
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А підвищення акцизу на пальне та пдв, це знову ж інфляція, та зубожіння населення....
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21.08.2024 10:41 Відповісти
Всі фінансові проблеми в країні влада вирішує за рахунок бідних число яких збільшилось ще майже на млн.чоловік.
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21.08.2024 10:46 Відповісти
МВФ ти *** подивись які пенсії малі яка зарплата атобі тільки податки аз чого їх брати
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21.08.2024 10:48 Відповісти
а МВФ не пробував підвищити податки процентів на 5 у Франції, Германії, Британії? і подивитись на реакцію...
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21.08.2024 10:51 Відповісти
а яка країна під час війни не мала проблем із бюджетом? Навіть США у другий світовій
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21.08.2024 10:52 Відповісти
...а їм українці допомагали ?)))
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21.08.2024 16:07 Відповісти
Бодя! Ты дурак?
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21.08.2024 21:16 Відповісти
Так, українці їм допомагали знищувтаи нацистів і кацапів!
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21.08.2024 21:31 Відповісти
А припинити красти та реально садити корупціонерів ще й як збільшить підтримку! Не хочете перевірити, га зелені?
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21.08.2024 10:57 Відповісти
Все що казав цей пан відомо зі слів зеленої шобли. Про "красти" вони не розкажуть
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21.08.2024 15:38 Відповісти
Ну так нехай МВФ запропонує ввести прогресивний податок на доходи наприклад як у США - США мають прогресивний федеральний податок з доходу в 37%.
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21.08.2024 11:02 Відповісти
До чого тут МВФ, чергова локшина від зебілів і гетманцевів...
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21.08.2024 11:03 Відповісти
Риба гниє з голови. А чистять її з хвоста
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21.08.2024 11:11 Відповісти
мвФ ПНХ
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21.08.2024 11:12 Відповісти
з кого ці підвищені податки вони збираються брати? з тих втримав бізнес? з тих кто виживає на мізерні зарплати? шо і цих добити? а кто ж потім буде платити ці податки? підвищення податків це не завжди більше грошей до бюджету, ці "поважні" люди може забули, що в нас роздовбана енергетика і як підприємство повинно працювати? нехай краще відкриють 500 роюочих місць, але на це розуму не вистачае.
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21.08.2024 11:15 Відповісти
У США коли виходить посадовець на публіку, його хейтять по-чорному, в коментарях в змі, в соцмережах на них вивалюють купу гніву, фотожаб і тд.
Посадовці не можуть помститись, Вони стискають зуби і терплять.
--
А що у нас? Коли бовдур Гевін Грей вилазить на публіку та робить пришлепкуваті заяви - , усі падають в обморок, цілують руки, всі хочуть сфотографуватись з ним, взяти інтервʼю. В коментарях одне щастя та дякую. Він тут цар і бог.

ЧОМУ??? ЧОМУ ЙОМУ НІХТО НЕ ПОЯСНЮЕ ЩО ВІН ПРИДУРОК ЗАКОПУЄ УКРАЇНУ??? Чому його не заставляють думати про наслідки його дурості?
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Андруша, щось ваша риторіка нагадує фсбЄШНІ методички. ви не учень поДОЛЯКА?

зеБіЛЯДІ треба дякувати, а не МВФ хаяти.

якби цей поц і далі грав би на роялі своєю обрізаною..., і не ліз в Презеденти України, то і нової окупації не було б і діри в бюджеті (мабать знову винні миші), а до війни б були готові зі СВОЇМИ далекобійними ракетами!
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21.08.2024 13:30 Відповісти
О, підключилася робоча інтелігенція з підорашки! Заразу відчуваеться "запах родіни"

Йди проспись кацапчик, водки нема! Росія - країна, де будь-якому начальнику треба жопу цілувати, смачно дякуючи!!
Як це по- руськи! Раби!
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21.08.2024 14:17 Відповісти
Чучєло на ім'я "Андрей Павлов" шось кукурікає про кацапчиків і підорашку?
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21.08.2024 21:35 Відповісти
Кожен тиждень утворюються нові держструктури які копіюють інші по своїй діяльності а мали б скорочувати чиновників і міністерства тому що населення стало майже в 2 рази менше...

Високі зарплати у топ чиновників, тобто доплати і премії в результаті середня зарплата в 40 тис... високі зарплати в наглядових рад які нічого крім корупції не добавили після реформ.... в результаті потім величезні пенсії які доять пенсійний фонд...
Може пора на воєнний стан ввести обмеження на максимальну зарплату і пенсію та доплати і допомоги...

Корупція скільки корупціонерів реально посадили а не відпустили в ЄС із нагарабованим, де вони спокійно тепер витрачають, а це все вкрадені попередні кредити в тому числі і від МВФ....
і величезні зарплати в антикорупційних органів та судів які це все кришують і отримують долю з рокрадань інакше б не випускали їх
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21.08.2024 12:00 Відповісти
Відкриття кордонів підвищить мою готовність виїхати звідси і більше не повертатись
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21.08.2024 12:09 Відповісти
Serhii
Пан готовий мешкати в спортзалі? Жити на соціалку?
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21.08.2024 12:45 Відповісти
Пан має потенціал, який хоче реалізувати в іншій державі, а не тут
Тому так, заради того, щоб звідси виїхати, пан готовий і в спортзалі пожити
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21.08.2024 13:39 Відповісти
Ти розмір тієї !сооціалки" бачив? Вона вища за середню київську зарплату!
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21.08.2024 21:36 Відповісти
Этого тоже купили? -"казнокрадство продолжайте,но не забудьте содрать еще одну шкуру с низшей касты терпил",сборище шакалов.
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21.08.2024 12:17 Відповісти
Якщо понад міру щипати гусака, то він просто здохне...
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21.08.2024 13:03 Відповісти
В умовах корупції (коли друзям все , а народу закон) скількі податків не підіймай, хоч 100% ПДВ всі податки вкрадуть тобто в умовах війни змародерать іншими словами МВФ теж підтримує насування голодомору, як при більшовиках тому що вони і є більшовики по знищенню українського народу. Чи МВФ не знає що 60% пенсіонерів отримують пенсії до 3 тис. грн - це аж 66,7 евро, а тепер і зарплати такі будуть, та декому це не проблема вони отримують знаходячись при посадах відшкодування з бюджету України за продану електроенергію окупантам і вся країна знає хто це робить, в багажниках автомобілів перевозять по 4,7 мільона кешу евро щойно "зароблених" на бюджеті не заплативши з цієї суми податків ні копійки. Так може щоб підіймати податки потрібна в умовах війни нульова корупція , та деякі кажуть що корупція у всіх є - брешуть , наприклад в Фінляндії її взагалі немає при віфдсутності війни.
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21.08.2024 15:36 Відповісти
Менше чловічків - менше податків
Більше податків - менше чловічків...
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21.08.2024 16:02 Відповісти
Тупі зелені пісні... Гроші заробляються не так. Спрощуються правила. Збільшується розширюється "поле". Зменшуються податки. Але Сівкович поставив Гетьманцеву зовсім інше завдання.
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21.08.2024 18:17 Відповісти

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