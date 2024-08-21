В Україні створять реєстр хімічних речовин

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Державного реєстру хімічних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що у Реєстр вноситимуть інформацію про всі хімічні речовини, які виробляються, імпортуються та надаються на українському ринку в обсягах понад одну тонну на рік. І йдеться не лише про ті речовини, які використовуються у промисловості, але і про ті, що застосовуються у побуті. Наприклад, у засобах для чищення та фарбах, таких предметах, як одяг, меблі, електроприлади тощо.

За словами заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, реєстрація таких хімічних речовин є обов'язковою в Україні згідно із Технічним регламентом щодо безпечності хімічної продукції. Відповідний документ був схвалений урядом наприкінці липня поточного року. Ним Україна імплементувала норми відповідного європейського Регламенту REACH.

"Відтак Реєстр стане офіційною відкритою базою даних про хімічні речовини. Кожен зможе знайти в ньому інформацію не лише про виробників, імпортерів чи постачальників, а і про небезпечні властивості хімічної продукції, обсяги надання її на ринок, класифікацію за міжнародними стандартами, можливі ризики та заходи безпеки тощо", – розповіла вона.

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Державний реєстр хімічних речовин буде створений на ЕкоСистемі – єдиній національній екологічній онлайн платформі.

Наразі команда Міндовкілля працює над розробкою спеціального модуля ЕкоСистеми – Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, де і розміщуватиметься Реєстр. Він має запрацювати вже за пів року.

Як повідомлялося, у 2023 році Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170.