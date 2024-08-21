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Новини
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Наступного тижня можна буде уникнути відключень світла, – "Укренерго"

Володимир Кудрицький

Уже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", – зазначив він.

За його словами так триватиме як мінімум ще кілька днів. Наступного тижня очікується спадання спеки, також у роботу введуть додаткові блоки на певних електростанціях. Тож, відключень можна буде уникнути.

Як повідомлялося, 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень. 

Нагадаємо, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4219) Укренерго (1984) відключення світла (598)


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21.08.2024 10:32 Відповісти
Начертí мені прогнози якогось кудрицького з гнидника ахмєтова. Вимагаю провести повний фаховий аудит не тільки Укренерго, але й всій енергетичній галузі. Оприлюднити всі законодавчі нормативні акти, відповідно яких формується вартість кВт е/е для українських споживачів. Оприлюднити інформацію щодо об'ємів експортованої до ЄС української е/е, яку ділки гниди ахмєтова "кров з носу країни" продають в інші країни.
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21.08.2024 10:32 Відповісти
з прив'язкою до координат
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21.08.2024 14:12 Відповісти
Ти диви, вони вже синоптики. Що з ремонтами та новими потужностями? Тариф підняли в двічі, де результат?
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21.08.2024 10:43 Відповісти
Крадійкувата брехлива пещена гнида
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21.08.2024 10:53 Відповісти
укренерго вже нагадує цирк-шопито більше ніж 95 квартал у Раді. Із Кудрицького такий же керівник як з Апти Алядиннов - генерал
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21.08.2024 10:58 Відповісти
як з ухилянта головнокомандуючий
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21.08.2024 14:14 Відповісти
або як з блогера начальник розвідки
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21.08.2024 14:17 Відповісти

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