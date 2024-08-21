В Україні нарахували майже 190 тисяч боржників по аліментах

Станом на початок серпня в Україні нараховується 187 246 проваджень за борги по аліментах. За час повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що від початку року на боржників по аліментів відкрили майже 3 тисячі проваджень.

Абсолютна більшість боржників по аліментах – чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах.

Починаючи з 2021 року, перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах посідає Дніпропетровщина. Попри те, що рік до року нових проваджень в регіоні меншає, наразі саме там відкрито найбільше боргів: 20 303, або ж 11% від загальної кількості. Водночас від початку року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Далі йде Харківщина – 11 139 або 6% від загальної кількості. Водночас у порівнянні з 2021 роком несплат аліментів у регіоні поменшало майже удівічі – на 44%.

Різко поменшало боргів по аліментах у порівнянні з 2021 роком у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, на 92% – на Херсонщині та на 95% – на Луганщині.

На третій сходинці за кількістю боргів по аліментах Запорізька область – 9 343 провадження (5%). У порівнянні з 2021 роком, несплачених аліментів поменшало на 34%.

Водночас є й області, де кількість боргів по аліментах зросла: на 15% на Тернопільщині та на 6% у Чернівецькій області.

Варто зазначити, що у 32,9 тисячах проваджень через борги по аліментам регіон не вказано.