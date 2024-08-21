Китай побудує 11 нових атомних реакторів на п’яти станціях. Він може стати найбільшим виробником атомної енергії в світі

Державна рада Китаю погодила будівництво 11 нових атомних реакторів на п'яти електростанціях.

Про це повідомило державне видання China Energy News, передає LIGA.net.

Сума інвестицій становитиме 220 млрд юанів ($31 млрд), а будівництво займе близько п'яти років.

Шість реакторів побудує CGN Power Co., три – China National Nuclear Corp., два – Power Investment Corp.

Більшість нових реакторів будуть побудовані за китайською технологією "Хуалун 1".

Як зазначається, Китай найактивніше будує атомні станції й до 2030 року він може обігнати Францію й США, ставши найбільшим виробником атомної енергії в світі.

Так, із 2019 по 2023 рік кількість дозволів на будівництво енергоблоків стабільно зростає, останні два роки поспіль їх отримали по десять блоків.

У 2023 році Китай запустив у комерційну експлуатацію першу в світі АЕС четвертого покоління.