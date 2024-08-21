Кредит Ілона Маска на купівлю Twitter став одним із найпроблемніших для банків за 15 років, – WSJ

Кредит на $13 млрд, який отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter (тепер – соцмережа X) у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.

Про це пише The Wall Street Journal, передає ЕП.

Як повідомляється, багатомільярдний кредит, який узяв Маск на купівлю Twitter, висить уже майже два роки, приносячи відсоткові платежі, але обтяжуючи баланси банків.

Купівлю Маском Twitter профінансували сім фінустанов, включно з Morgan Stanley і Bank of America. Зазвичай банки швидко передають такі борги іншим інвесторам, але через невтішні фінансові результати X цей процес ускладнився, тому кредити залишилися в фінансовій звітності банків, зазначає видання.

Втім, попри ці труднощі, фінустанови отримують відсоткові платежі й не втрачають надії на те, що X врешті поверне весь борг.

Водночас фінансові труднощі компанії віддаляють ймовірність повного погашення кредиту. Ринкова оцінка X знизилася приблизно до $19 млрд, що значно менше за ціну її купівлі в $44 млрд, що ще більше ускладнює становище кредиторів.

Ця обставина також вплинула на становище фінустанов на ринку та їхню винагороду, причому деякі з них відчули зниження рейтингу на ринку високоризикованих і високоприбуткових кредитів.

До того ж інвестбанкіри Barclays зіткнулися зі скороченням бонусів через виконання тривалих кредитних угод, особливо тієї, яка стосувалася X.

Попри ці перешкоди, фінустанови не хочуть припиняти ділові відносини з Ілоном Маском, враховуючи потенціал майбутніх угод з іншими його підприємствами, зокрема SpaceX.

Що відбувається з колишнім Twitter

На початку цього року повідомлялося, що вартість компанії X наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в межах інвестицій у творців контенту менш як протягом року компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.