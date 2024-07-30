Уряд спрощує умови для бронювання працівників транспортних компаній

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спрощує умови для бронювання працівників компаній, які займаються перевезеннями.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач у Facebook.

Він нагадав, що для того, щоб отримати можливість бронювати своїх працівників підприємство повинно мати статус критично важливого. Своїм наказом Мініфраструктури вже визнало критично важливими близько 170 компаній, ще близько 80 отримають такий статус невдовзі.

Заступник міністра зазначив, що загалом за півтора року дії механізму бронювання до відомства надійшло близько 500 заяв від перевізників, які просили визнати їх критично важливими.

Щоб спростити цей процес міністерство внесло певні зміни, дозволивши перевізникам відповідати лише двом критеріям для отримання статусу критично важливого із семи (раніше – трьом).

З цією ж метою Мінінфраструктури також внесло зміни до свого наказу №303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки. Деркач уточнив, що наказ підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті, яка очікується наступного тижня.

Серед ключових змін в наказі:

розширення переліку підприємств, які зможуть отримати статус критично важливих. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, а також автостанції;

можливість отримати такий статус не лише для тих компаній, що виконували перевезення у 2022 році, а й для тих, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках;

дозволити бронювання працівників, які офіційно оформлені менш ніж за 180 днів до подачі документів.

Водночас жоден ФОП, не лише перевізники, не може отримати статус критичного, додав Деркач. Відповідно до роз’яснень Мінекономіки, це суперечить закону. Виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації".

Як повідомлялося, у "Дії" із 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств можуть забронювати військовозобов’язаних співробітників.