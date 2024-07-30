БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1833 відвідувача онлайн
Новини
29 721 23

В Україні запустили нову газову свердловину. Її пробурили під населеним пунктом

свердловина

АТ "Укргазвидобування" (частина Групи Нафтогаз) запустило в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.

За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, запуск нової свердловини збільшив добовий видобуток газу на родовищі на 17%.

"На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу", – зауважив він.

Як наголосили в пресслужбі, пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців Укрбургазу.

Читайте також: "Укргазвидобування" запустило нову потужну свердловину на сході України

Свердловину пробурили за чотири місяці з відходом вибою понад 1300 метрів.

"Спеціалісти Укргазпромгеофізики за умов великого кута стовбуру свердловини виконали складні каротажні роботи й визначили глибину залягання газоносних пластів", – зазначив т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Загалом за перше півріччя 2024 року компанія пробурила 50 свердловин, з яких ввели в експлуатацію – 41.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2024 року компанія "Укргазвидобування" видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

газ (7906) Нафтогаз (3303) свердловина (105)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+18
А нам стільки років брехали , що без москальського газу нам гаплик .Можемо , якщо захочемо .
показати весь коментар
30.07.2024 09:59
+14
і хто тепер власник цієї вишки?
люди медведчука, чи молода ригська поросль, шурма?
показати весь коментар
30.07.2024 10:04
+7
Завгосп , мабуть .
показати весь коментар
30.07.2024 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А населеному пункту щось перепаде від той свердловини
показати весь коментар
30.07.2024 09:51 Відповісти
ага, утвориться провалля!
показати весь коментар
30.07.2024 10:09 Відповісти
НАЗВУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ НЕ ПОВІДОМЛЯЮТЬ.
ЛЮДЯМ НАВІТЬ НЕ ВІДОМО, ЯКА В НИХ РАДІСТЬ...
показати весь коментар
30.07.2024 10:13 Відповісти
Це нічого, головне, що назву населеного пункту ОП вже повідомило кацапам, разом з точними координатами свердловини.
показати весь коментар
30.07.2024 10:34 Відповісти
А нам стільки років брехали , що без москальського газу нам гаплик .Можемо , якщо захочемо .
показати весь коментар
30.07.2024 09:59 Відповісти
Непогано, більше 100 млн. кубометрів на рік
показати весь коментар
30.07.2024 11:31 Відповісти
Не можемо, найбільшими споживачами газу були не люди, а Азовсталь і ММК Ільіча у Маріуполі. Також дуже багато втратили важкої промисловості на Донбасі, починаючи з 2014 року і після 2022. Коли після війни почне відрождатися важка промисловість, знову не буде вистачати газу.
показати весь коментар
30.07.2024 12:58 Відповісти
Для важковоъ примисловосты приорететом э атомна знергетика.А не газова.
показати весь коментар
30.07.2024 14:37 Відповісти
і хто тепер власник цієї вишки?
люди медведчука, чи молода ригська поросль, шурма?
показати весь коментар
30.07.2024 10:04 Відповісти
Завгосп , мабуть .
показати весь коментар
30.07.2024 10:26 Відповісти
касабчег, Укргазвидобування державна компания
показати весь коментар
30.07.2024 11:11 Відповісти
ага!
всьо вокруг народноє.
всьо вокруг майо!
показати весь коментар
30.07.2024 11:17 Відповісти
Ні, у вас на роZZії все належить путлеру та його друзям.
показати весь коментар
30.07.2024 11:22 Відповісти
а у вас?
показати весь коментар
30.07.2024 11:28 Відповісти
В наш час це не є складністю, бурити такі свердловини, головне щоб було відповідне обладнання, як для буровиків,так і для геофізиків, як було висловлене вище,чи щось "впадеться" від цього мешканцям населеного пункту, а щодо нафти і газу вони є в Україні, маю на увазі під землею, і не т реба було нам купувати їх за кордоном,тому що це був бізнес, і є для оліархів, а свої поклади до цього часу не можуть поділити злодії-оліархи між собою, тому так є...
показати весь коментар
30.07.2024 10:34 Відповісти
це була газова голка та шалене бабло для чинуш від кацапів, щоб так і залишалось постійно... А потім, кожна сосалка кричала, що населенню потрібно віддавати безкоштовно, щоб вАна могла і далі подобатись ікринкам ТЮльки.
показати весь коментар
30.07.2024 10:52 Відповісти
Газ та іншї природні богатства рф,це було і є головно. зброєю щоб поставит інших до своєї залежності особливо Україну.А наші популісти,іх богато в Україні і головний посередник між гаспромом і Україною Фірташ,думали лише про свою кишеню.
показати весь коментар
30.07.2024 14:50 Відповісти
То може тра той нарід, як індиянів, тойво...
Бо сидять на чужому панському багатстві.
показати весь коментар
30.07.2024 10:42 Відповісти
это к повышению тарифа или к появлению третьей платежки за доставку доставки ?
показати весь коментар
30.07.2024 11:02 Відповісти
Населений пункт відселили ? Чи будуть жити на газово-пороховій бочці ?
показати весь коментар
30.07.2024 11:23 Відповісти
ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ НАВІЩО УКРАЇНЦЯМ НУ І КАСАПАМ ОСБЛИВО???ЦЕ ЯКАСЬ ЗРАДА...ЯКИЙ ДИБІЛ ЦЕ ВИСВІТЛЮ З ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ??? НАМ ВОНО ПОТРІБНЕ??? ІДІОТИЗМ
показати весь коментар
30.07.2024 12:41 Відповісти
А далі прихватизують і появляться нові власники від зеленої шмарклі!
показати весь коментар
30.07.2024 16:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 