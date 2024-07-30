Путін дозволив "дружнім" країнам не повертати Росії ще $600 мільйонів боргів

Російська влада продовжує радянську практику прощення боргів "дружнім" країнам, сподіваючись знайти союзників у протистоянні із Заходом. Так, 2024 року російський бюджет недорахується ще близько 50 млрд руб., або $578 млн, виплат за раніше виданими міждержавними кредитами.

Про це йдеться в даних Рахункової палати РФ, передає The Moscow Times.

Замість запланованих 99 млрд руб. у вигляді відсотків та погашення тіла боргу Росія отримає цього року вдвічі менше – 49,7 млрд руб. Це пов'язано зі змінами умов міжурядових угод, пояснює Рахункова палата РФ, не уточнюючи, які країни отримали поблажки та на яких умовах.

Припускається, що нову відстрочку за кредитами могли отримати країни Африки або будь-хто з великих торгових партнерів Росії, наприклад Туреччина чи Індія.

За даними Світового банку, на початок 2023 року сукупна заборгованість іноземних держав перед Росією становила $28,9 млрд, а найбільшими боржниками були Білорусь ($8,2 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд), Індія ($3,8 млрд), Єгипет ($1,8 млрд) та В'єтнам ($1,4 млрд).

2023 року Кремль списав борги двом державам Африки. Угода щодо боргу на $690 млн була укладена із Сомалі – однією з найбідніших країн світу, яка входить до топ-5 найменш розвинених держав за шкалою ООН.

Заборгованість, частина якої утворилася ще за часів СРСР, а інша була отримана від Росії в рамках угоди з Паризьким клубами кредиторів, була частково прощена, а частково реструктурована. Ще $29,64 млн Росія пробачила Республіці Конго, яка приєдналася до російської програми "борг в обмін на розвиток".

Загалом Росія списала країнам Африки $20 млрд боргу, розповідав у травні минулого року президент Росії Владімір Путін. Анголі було прощено заборгованість на $3,5 млрд, що виникла внаслідок закупівлі зброї в СРСР, Ефіопії – на $5 млрд, Алжиру – на $5,7 млрд, Лівії – на $4,5 млрд.

Неможливість повернути борги може бути частково пов'язана із санкціями: у країн-позичальників виникають технічні труднощі через обмеження використання міжнародної фінансової інфраструктури. До того ж, багато держав, що розвиваються, які взяли в Росії позики, досі не можуть подолати наслідки глобальних криз останніх років, наприклад викликаних пандемією.

Раніше стало відомо, що Росія в найближчі три роки витратить майже 1,5 трлн руб., або близько $17 млрд, на державні кредити "дружнім" країнам.

Тим часом у червні Мінфін Росії підвищив прогноз щодо дефіциту бюджету, який зростає через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. За підсумками року він збільшиться із запланованих раніше 1,56 трлн до 2,12 трлн руб., або з 0,9% до 1,1% ВВП.

Лише за перші чотири місяці поточного року дефіцит федеральної скарбниці становив 1,5 трлн руб. – майже все, що було заплановано на весь рік.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками 2023 року становив 3,24 трлн руб., або 1,9% ВВП країни, таким чином удвічі перевищивши прогноз Путіна.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну