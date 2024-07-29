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"Нова пошта" додала можливість через застосунок залишати чайові своїм працівникам

нова,пошта

Компанія "Нова пошта" додала можливість залишати чайові своїм працівникам через застосунок.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ви просили – ми зробили. Найочікуваніша функція – "Чайові" – вже доступна! Тепер ви можете подякувати працівнику "Нової пошти" за приємне та якісне обслуговування", – сказано в повідомленні.

Це можна зробити через новий застосунок Nova Post. Після отримання послуг користувачам буде запропоновано оцінити обслуговування.

"Після оцінки 4 або 5 зірок, відкриється блок "Чайові", де можна вибрати запропоновану суму або вказати свою. Також можна залишити відгук", – пояснили в компанії.

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Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила відділення в італійській столиці – Римі. Це друге відділення української компанії у цій країні.

До того стало відомо, що підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку фінансової компанії групи "Нова пошта" – NovaPay.

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Власники Нової Пошти не мають чим платити працівникам? Роль "контактного" працівника зведена до мінімуму, у загальному процесі доставлення вантажу він може брати мінімальну участь. Давайте платити "чайові" касирам супермаркетів, підприємствам ЖКГ, у міському та не тільки транспорті...
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29.07.2024 23:24 Відповісти
а чому не "на пиво"??? - чайові - це минуле століття - на шампаньськоє - з таким тарифами, ))) - это только очень богатому челавеку под силу (так казав Скоробейников из дванадцяти стульэээээээв))))
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30.07.2024 09:29 Відповісти

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