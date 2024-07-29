"Нова пошта" додала можливість через застосунок залишати чайові своїм працівникам

Компанія "Нова пошта" додала можливість залишати чайові своїм працівникам через застосунок.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ви просили – ми зробили. Найочікуваніша функція – "Чайові" – вже доступна! Тепер ви можете подякувати працівнику "Нової пошти" за приємне та якісне обслуговування", – сказано в повідомленні.

Це можна зробити через новий застосунок Nova Post. Після отримання послуг користувачам буде запропоновано оцінити обслуговування.

"Після оцінки 4 або 5 зірок, відкриється блок "Чайові", де можна вибрати запропоновану суму або вказати свою. Також можна залишити відгук", – пояснили в компанії.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила відділення в італійській столиці – Римі. Це друге відділення української компанії у цій країні.

До того стало відомо, що підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку фінансової компанії групи "Нова пошта" – NovaPay.