Литва змінить правила навчання українських студентів

Канцелярія президента Литви висловила своє здивування рішенням Міністерства освіти, науки та спорту припинити фінансування навчання новоприбулих українців у Литві після закінчення ними шкіл в Україні.

Про це пише LRT.

Зі свого боку Міністерство запевняє, що існуючі студенти продовжать отримувати підтримку. Там також додають, що деякі вищі навчальні заклади фінансують навчання новоприбулих українців, і що "всі види підтримки та рішення обговорюються з Україною".

"Канцелярія президента не знає жодних причин, чому Литва повинна припинити підтримку навчання молодих українських юнаків і дівчат у вищих навчальних закладах країни", – заявив прессекретар президента Литви Рідас Ясюліоніс.

За його словами, ця підтримка українців, які закінчують школи в Україні, є частиною загальної підтримки України, яку Литва запропонувала незабаром після того, як Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну.

У Міністерстві також заявили, що українським студентам, які вступили до литовських вищих навчальних закладів минулого та позаминулого років, продовжать відшкодовувати витрати на навчання.

За даними литовського Міністерства, з огляду на труднощі, з якими стикаються українці в Литві, цього року вони, як і раніше, звільняються від іспиту на атестат зрілості з литовської мови та літератури.

Вищі навчальні заклади можуть приймати українців, які закінчили нелитовські школи, як іноземців, згідно з власними процедурами, зазначили в Міністерстві, додавши, що вищі навчальні заклади надають українцям додаткову фінансову підтримку, покриваючи вартість навчання та надаючи цільові стипендії, а також забезпечуючи безкоштовне проживання у гуртожитках.

У литовському Міністерстві освіти зазначили, що "всі заходи підтримки українців обговорюються з українським міністерством освіти, і обидва відомства працюють разом".

Раніше повідомлялося, що литовський уряд більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, але деякі університети та коледжі заявляють, що ті зможуть навчатися безкоштовно.

Наразі близько 1100 українських студентів навчаються у 17 литовських вищих навчальних закладах, переважно у Вільнюському університеті (близько 500).

Міністерство освіти, науки та спорту Литви виділило понад 11 млн євро на підтримку українських студентів у 2022-2024 роках.

Наприкінці червня повідомлялося, що понад 70% українських біженців, які втекли від російської агресії до Литви, мають намір повернутися на батьківщину, коли це буде безпечно, ще 12% не визначились.