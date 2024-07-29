Італія заарештувала активи російського бізнесмена на 41 мільйон євро за запитом України

Прокуратура в Італії заарештувала активи російського бізнесмена на 41 млн євро за запитом України. Арешт здійснила Фінансова гвардія Флоренції.

Про це повідомляє агентство Ansa, передає LIGA.net.

Арешт було накладено після запиту про міжнародну правову допомогу, надісланого Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України.

Російський підприємець, ім'я якого не вказують, перебуває під слідством в Україні за злочини, пов'язані з корупцією чиновників, шахрайством проти української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на понад $60 млн, а також відмиванням грошей.

Флорентійська влада встановила, що чоловік реінвестував незаконні доходи в розкішний комплекс нерухомості у Флоренції.

Зокрема, до активів, що підлягають арешту, входять акції компанії (номінальна вартість 3 млн євро) і чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 млн євро, які будуть передані спеціально призначеному судом судовому управителю.

На початку липня повідомлялося, що Британське національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) вперше звернулося до суду з проханням назавжди арештувати кошти російського олігарха, стверджуючи, що вони є "доходами, одержаними злочинним шляхом" через те, що бізнесмен проводив грошові операції з порушенням санкційного режиму.

Так, Агентство 1 травня подало заявку на конфіскацію 1,1 млн британських фунтів стерлінгів ($1,4 млн) у Петра Авена, мільярдера, який, на думку Лондона, "брав участь у підтримці уряду Росії", що розв'язав війну проти України.