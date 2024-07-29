США оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 мільйонів

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України в розмірі до $200 млн.

Про це заявив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Раніше повідомлялося, що США від початку повномасштабного вторгнення Росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.

До того в Міністерстві оборони США виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти ще $2 млрд для допомоги Україні.

У червні США виділили Україні $1,5 млрд допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку.

Кабінет Міністрів України під час засідання 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту від США на суму $3,9 млрд.

29 липня прем'єр-міністр України Денис Шигаль за результатами зустрічі зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявив, що Україна очікує перші $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США вже найближчими тижнями.