Пенні Пріцкер йде з посади спецпредставниці США з економічного відновлення України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер завершує виконання своїх повноважень на цій посаді у вересні.

Про це вона повідомила під час зустрічі з журналістами у Києві, передає українська редакція Forbes.

Пріцкер розповіла, що за час своєї роботи вона шість разів відвідала Україну.

"Це мій останній візит до України у ролі спецпредставниці, оскільки я була обмежена Конгресом у цій ролі на термін одного року. Це не було секретом", – пояснила вона.

За словами Пріцкер, вона й надалі "залишається відданою цій місії та цій роботі".

"Я не єдина людина, що взяла на себе таку роль. Це зобов’язання адміністрації Байдена – підтримувати відновлення України. Не лише для того шоб виграти війну, а й щоб виграти майбутнє", – додала спецпредставниця США з відновлення України.

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Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент США Джо Байден призначив спеціальною представницею з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер – досвідчену держслужбовицю і колишню міністерку торгівлі за каденції Барака Обами.

Пенні Пріцкер має глибокі родинні зв’язки з Україною. У жовтні 2015 року на той час міністр торгівлі США Пріцкер відвідала Україну, зокрема село Великі Пріцьки Київської області, звідки її предки наприкінці ХІХ століття поїхали до США.

За даними Forbes, сім’я Пріцкер володіє Hyatt Hotels Corp. і є однією з найбагатших у світі зі статками у $31 млрд.

Усього в родині Пріцкерів 11 мільярдерів. Найбагатші – венчурний інвестор Карен ($4,3 млрд), нинішній глава сімейного клану і виконавчий директор Hyatt Том ($3,6 млрд), керівник інвесткомпанії The Pritzker Group Ентоні ($3,5 млрд), губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Роберт ($3,4 млрд) і ексміністерка торгівлі США Пенні Пріцкер ($2,7 млрд).