В уряді Росії визнали повну залежність видобувної промисловості від імпортних технологій

Сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій.

Про це йдеться у Стратегії розвитку мінерально-сировинної бази РФ до 2050 року, яку російський уряд затвердив у понеділок, пише The Moscow Times.

Зокрема, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у РФ наразі перевищує 90%, йдеться у документі.

Крім того, імпортними залишаються 50% гірничих машин, що використовуються російськими видобувними компаніями, та 30% наземного геофізичного обладнання.

Трохи менша залежність Росії від імпорту обладнання для технологічних досліджень руд (20%) та геофізичного обладнання для дослідження свердловин (10%), зазначається у документі.

Водночас у Стратегії наголошується, що російська мінерально-сировинна база – це "фундамент національної економіки", на якому базується "національна безпека держави". Однак частка імпортного обладнання та технологічних рішень у цій сфері оцінюється як "висока". Відповідно до документа, залежність від імпорту зберігається у всіх секторах сировинної промисловості РФ – від пошуку до розвідки, видобутку та збагачення корисних копалин.

Автори Стратегії визнають, що через відсутність власних технологій деякі види стратегічної мінеральної сировини у Росії вже стали дефіцитними, а щодо інших російська економіка залежить від імпорту.

До першої групи уряд РФ відносить нафту, золото, срібло та алмази: їх видобуток може почати знижуватися протягом 15-20 років. До другої категорії включені уран, марганець, хром, титан, боксити, молібден, вольфрам, літій, берилій, цирконій, ніобій, тантал, реній, рідкісноземельні метали, графіт, а також бентонітові глини, каолін та йод.

Автори Стратегії вказують, що практично всі види дефіцитних корисних копалин є у російських надрах, але розробляти поклади заважає "відсутність ефективних промислових технологій", або ж нерентабельність їх видобутку.

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У документі також зазначається, що через запроваджені проти Росії санкції країна позбавлена ​​можливості закуповувати новітні технології для розвідки та видобутку корисних копалин.

"Встановлені іноземними державами... економічні санкції щодо Російської Федерації певною мірою вплинули на напрямок традиційного російського сировинного експорту, спричинили зростання ризиків скорочення поставок дефіцитного для вітчизняної економіки... зарубіжного геолого-розвідувального обладнання та програмного забезпечення", –йдеться у тексті Стратегії.

Як повідомлялося, минулого року у Росії не знайшли жодного нового великого родовища нафти і лише одне велике родовище газу, свідчать дані Роснєдр.