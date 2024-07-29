В Україні вже зібрано 75% ранніх культур, темпи жнив значно швидші за минулорічні, – Мінагрополітики

В Україні вже зібрано 75% ранніх сільгоспкультур, з яких очікують отримати 27 млн тонн зернових і близько 4 млн тонн ріпаку.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"На внутрішній ринок традиційно з цієї групи йде на споживання близько 9-10 млн (тонн, – ред.), тобто одна третина. Тому можемо чітко розуміти, що 60-65% цієї продукції, яку зараз збирають, буде експортовано", – сказав Висоцький.

Він також звернув увагу, що в сезоні 2024 року збиральна кампанія йде суттєво швидше, ніж роком раніше.

"Дійсно, ранній старт. Наприклад, за даними на сьогодні (29 липня, – ред.), зібрано близько 20 млн тонн ранніх зернових. На аналогічну дату минулого року це було 11 млн тонн – темп суттєво швидший", – пояснив Висоцький.

За його словами, ранній збір – це для аграріїв позитивно, оскільки вони можуть раніше реалізувати продукцію й на отримані кошти закупити паливо та інші матеріально-технічні ресурси для підготовки до осінньо-польових робіт.

Висоцький також наголосив, що погодний фактор у поточному сезоні був мінливим. На південному сході був дефіцит опадів, спостерігалася посуха, що призведе до деякого недобору врожаю. А на півночі, заході та в низці центральних регіонів було достатньо опадів і врожайність сільгоспкультур висока. Відповідно, середній показник по державі буде таким, як прогнозувалося.

"Завдяки можливості активно експортувати морем та українським зерновим коридором ми фактично не маємо надлишку перехідних запасів із попередніх років. Надлишки були експортовані. План зі збору врожаю збігається з обсягами елеваторних потужностей всередині держави", – зауважив Висоцький.

Він додав, що в країні зберігається ризик втрати зібраного зерна на прифронтових територіях, зокрема, у великих елеваторах потужністю 5-10 тис. тонн.

Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб у прифронтових регіонах у поточному році реалізувати міжнародну допомогу й безкоштовно роздати аграріям рукави ємністю 200 тонн для тимчасового зберігання зерна.

Раніше повідомлялося, що в Україні зменшилося внутрішнє споживання пшениці з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання.

Наприкінці червня аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового урожаю.

Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.