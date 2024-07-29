Мінагрополітики оцінило втрати через спеку: Урожай пізніх зернових може впасти на 15%

Міністерство аграрної політики прогнозує зниження урожайності пізніх культур орієнтовано на 15% через аномальну спеку в липні.

Про це в.о. міністра Тарас Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"Є, на жаль, негативний вплив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес у рослин, і відповідно, не можуть пройти непоміченими", – сказав очільник міністерства.

За його словами, ранні культури (пшениця, ячмінь, жито, ріпак, просо і горох) внаслідок аномальної спеки постраждали менше. Зокрема, на півдні й сході урожайність зменшилась, але у центрі й на півночі вона зросла. Тому в середньому, урожай цих культур буде меншим орієнтовно на 5%.

"А ось на пізню групу будуть більш негативні наслідки. Це кукурудза, соя і соняшник. У більшості регіонів буде знижена урожайність", – сказав Висоцький.

Він уточнив, що за попередніми оцінками, урожайність пізніх культур впаде через спеку на 15%.

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Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.