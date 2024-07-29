Україна отримає $3,9 мільярда від США найближчими тижнями, – Шмигаль

Україна очікує перші $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США вже найближчими тижнями.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шигаль за результатами зустрічі зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Шмигаль висловив вдячність за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року, а також подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів Росії.

"Обговорили питання реалізації цієї ініціативи. Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими", – сказав Шмигаль.

Такаож сторони обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. За словами Шмигаля, пріоритетними для України залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики.

Прем'єр зазначив, що Кабмін запроваджує системний підхід у фінансуванні проєктів економічного відновлення – вже відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України, протягом двох місяців планується затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік та передати його партнерам.

Окрім того, Шмигаль подякував США за оголошення про надання $500 млн нових коштів на енергетичну допомогу та переадресування раніше оголошених $324 млн на екстрені енергетичні потреби в Україні.

Як повідомлялося, 26 липня Європейський Союз спрямував перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку Україні.

Наприкінці травня країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні: 90% коштів спрямують у Європейський фонд миру для закупівлі зброї для України, решта 10% піде на інші українські програми ЄС.

Водночас центральним депозитаріям у країнах ЄС дозволять тимчасово зберігати частку отриманого від заморожених російських активів прибутку в розмірі близько 10% для підтримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками з огляду на вплив війни в Україні.