Велика Британія вперше конфісувала $1 мільйон у російського мільярдера за спробу обійти санкції
Управляючий майном російського мільярдера Петра Авєна погодився сплатити понад 750 тисяч фунтів стерлінгів ($963,26 тис.) в межах угоди, яка дозволить завершити майже дворічне розслідування британської поліції у справі про ухилення від санкцій.
Це перший випадок конфіскації коштів за спробу обійти санкції Великої Британії, передає Bloomberg.
Крім того, конфіскації підлягають тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авєна у передмісті Лондона, передані відповідно до законодавства про "доходи, отримані злочинним шляхом", заявила у лондонському суді юристка Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу.
NCA вимагало від Авєна сплатити 1,2 мільйона фунтів стерлінгів штрафу, згідно з ухвалою суду.
У самого Авєна немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління майном як особисту "скарбничку" для фінансування свого способу життя, заявляли юристи NCA.
Гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авєна та його команда визнали, що ці кошти або були "майном, яке підлягає поверненню, або були призначені для використання у протиправних діях", згідно з ухвалою суду.
Загалом розслідування було зосереджено довкола коштів на загальну суму 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, які надійшли до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авєна.
"Перша успішна конфіскація коштів NCA від розслідування доходів, отриманих від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більших амбіцій для майбутніх дій із застосування санкцій", – прокоментував рішення суду старший радник з адвокації організації Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
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NCA також звинувачувало Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, використовуючи свої зв’язки з владою.
NCA – британське агентство, що займалося боротьбою з організованою злочинністю, але в останні роки його фокус змістився на протидію величезному впливу олігархів та їх посередників у Великій Британії. Для вирішення цієї проблеми було створено так званий підрозділ клептократії, зосереджений на найближчому оточенні Путіна.
Як повідомлялося, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.
Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".
У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. У жовтні він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації у цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.
Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Михайло Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.
Коментуючи повернення Фрідмана до Росії, Путін пов'язав майбутнє таких росіян з дотриманням певних "морально-етичних норм".
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Дуже мило...
Дуже мало...
Це як по сраці погладити...
Властилина Ямалу...
"....погодився сплатити понад 750 тисяч фунтів стерлінгів..."
тобто виходить за якихось нещасних 20% відкату в казну британії бабки все-таки можна відмивати?
і брити будуть розказувати Україні про якусь там корупцію.... чи боротьбу з нею!