В Україні впало споживання пшениці через зменшення кількості населення, – Мінагрополітики

В Україні зменшилося внутрішнє споживання пшениці з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Висоцького, в Україні у 2024 році очікується виробництво зерна на рівні 21 млн тонн, споживання – понад 6 млн тонн, експорт – близько 15 млн тонн.

"Споживання, на жаль, скоротилося через скорочення чисельності споживачів", – сказав Висоцький.

Він нагадав, що пшениця це основа для хлібобулочних виробів. І в цьому сегменті є дві тенденції.

По-перше, порівняно з 2021 роком значна кількість українців виїхала за кордон і ще не повернулася. По-друге, змінюється культура споживання, за якої кількість хліба та хлібобулочних продуктів у раціоні скорочується.

"Основна тенденція (скорочення внутрішньої потреби в пшениці, – ред.) - не всі українці, які виїхали на початку 2022 року, повернулися в Україну і відновили споживання", – підсумував Висоцький.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.