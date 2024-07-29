Світло взимку можуть відключати, як у липні, – голова НКРЕКП Тарасюк

Дефіцит електроенергії в енергосистемі України восени може бути невеликим, але взимку він збільшиться, а обсяги стабілізаційних відключень можуть бути співставними із ситуацією у липні.

Про це голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк розповів у інтерв’ю українській редакцій Forbes.

Видання зауважує, що у липні в Україні майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень електроенергії, у Києві подекуди світла могло не бути по 18 годин на добу.

Тарасюк нагадав, що на вересень-жовтень традиційно припадає період найменшого споживання електроенергії, тому відключень світла у певні періоди протягом цього проміжку часу може і не бути.

Водночас липень за рівнем споживання електроенергії можна порівнювати з зимовими місяцями, тобто Україна вже пройшла репетицію одного з найгірших сценаріїв, вважає очільник НКРЕКП.

"Важко спрогнозувати, яким буде дефіцит. Невідомо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться добудувати і чи будуть і якими обстріли енергетики", – додав голова регулятора.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.