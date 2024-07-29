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Новини
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Світло взимку можуть відключати, як у липні, – голова НКРЕКП Тарасюк

тарасюк

Дефіцит електроенергії в енергосистемі України восени може бути невеликим, але взимку він збільшиться, а обсяги стабілізаційних відключень можуть бути співставними із ситуацією у липні.

Про це голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк розповів у інтерв’ю українській редакцій Forbes.

Видання зауважує, що у липні в Україні майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень електроенергії, у Києві подекуди світла могло не бути по 18 годин на добу.

Тарасюк нагадав, що на вересень-жовтень традиційно припадає період найменшого споживання електроенергії, тому відключень світла у певні періоди протягом цього проміжку часу може і не бути.

Водночас липень за рівнем споживання електроенергії можна порівнювати з зимовими місяцями, тобто Україна вже пройшла репетицію одного з найгірших сценаріїв, вважає очільник НКРЕКП.

"Важко спрогнозувати, яким буде дефіцит. Невідомо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться добудувати і чи будуть і якими обстріли енергетики", – додав голова регулятора.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей. 

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Автор: 

електроенергія (4220) НКРЕКП (1439) Тарасюк Валерій (21) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+17
Може досить вже писдіти одне й теж саме, вже 2 місяці. Ви вже попідключали всі газотурбінні генератори, що надали країни з усього світу, чи ще не на часі! Самі, тварюки завжди з електроенергією, мерзнуть не будуть взимку, а зарплати такі, що спроможні собі приватні ТЕСи, та ГЕСи за місячну платню придбати! 🤬
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29.07.2024 17:06
+9
На тому тижні мололо,що до зими майже все відновимо і наставимо нових компактних генеруючих потужностей,а це вже задню?Брешуть і щось недобре задумали.
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29.07.2024 17:03
+7
Але взимку трішечкі холодніше у хаті, нж у липні.і
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29.07.2024 17:04
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скільки заробляє, голова тарасюк?
а, ми, холопи, якось на картоплі з цибулею протягнемо.
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29.07.2024 16:54 Відповісти
Не протягнемо на картоплі.Немає в цьому році картоплі.
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29.07.2024 17:00 Відповісти
валом картоплі
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29.07.2024 23:32 Відповісти
Усім чи вибірково?
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29.07.2024 16:58 Відповісти
нафуй такі менеджери потрібні,геть звіздуйте
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29.07.2024 17:59 Відповісти
а ексголова НКРЕКП уже в буцигарні чи "відкупився."..?
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29.07.2024 17:00 Відповісти
На тому тижні мололо,що до зими майже все відновимо і наставимо нових компактних генеруючих потужностей,а це вже задню?Брешуть і щось недобре задумали.
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29.07.2024 17:03 Відповісти
Щось не так пішло з "великим гігаватництвом"
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29.07.2024 17:10 Відповісти
ага,утг вже виклали нові електропори дтек до руминії ,ттакк що лохи тихо,барину жити не мішайте,оно вже не ,,олігарх,, а ,,крупний бізнесмен,, ,так що сосать будете за трьох
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29.07.2024 17:43 Відповісти
Але взимку трішечкі холодніше у хаті, нж у липні.і
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29.07.2024 17:04 Відповісти
Може досить вже писдіти одне й теж саме, вже 2 місяці. Ви вже попідключали всі газотурбінні генератори, що надали країни з усього світу, чи ще не на часі! Самі, тварюки завжди з електроенергією, мерзнуть не будуть взимку, а зарплати такі, що спроможні собі приватні ТЕСи, та ГЕСи за місячну платню придбати! 🤬
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29.07.2024 17:06 Відповісти
ну так вже,усі кабаки,ресторани та борделі заживлені,вони ж владі їх передали а не вам холопи
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29.07.2024 17:45 Відповісти
... це все ,ви вмієте.
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29.07.2024 17:16 Відповісти
Хоча б чесно. Готуйтесь
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29.07.2024 17:23 Відповісти
а зарплати та премії вони собі нараховують із того 1 млрд баксів, що виділено урядом США на відновлення української енергетики?
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29.07.2024 19:44 Відповісти
Ну звичайно , бо по Україні до куя і трошку різних конче-засп та елітних мікрорайонів де електроенергія завжди є. Ну а те що залишиться на майнинг та на продажу.
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29.07.2024 20:50 Відповісти
Це була погроза?
чи анонс?
чи "вангування"?
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29.07.2024 20:53 Відповісти
піз*ж
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29.07.2024 23:33 Відповісти
Якщо ви такі недієздатні нікчеми, що можете тільки людям блекаути влаштовутави, то вас усіх слід гнати сцяними тряпками з посад!
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29.07.2024 21:03 Відповісти
спасіння потопаючих - справа........, тому досить скиглити і нести )(уйню! панелька, інвертор і аккумулятор повинні бути в кожній оселі. тільки зеленодупі слуги урода нічого не роблять для цього! де безвідсоткові кредити на закупівлю цих приладів?! чому бариги підвищили ціни на це китайське лайно втричі?! чому................,........, тому що кондоми кончені при владі!
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29.07.2024 22:15 Відповісти
Це слова ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ з установи, яка упродовж 30 років, мала бути готова сама і підготувати, у межах компетенції, відповідно до законодавства, до функціонування, СИСТЕМУ енергетики в Україні, в Особливий Період!
Шмигаль з отими мудрилами, що називаються Урядом, ще не у Костіна звітує, як вони підготували енергоСистему, з дня їх призначення, і що їм передав Гончарук ??!? А то, жодного ЗВІТУ від Уряду у ВРУ, окрім підняття тарифів за комірне!!
З самітами, Зеленському, треба відкласти, бо ЗИМА прийде в Україну без листопаду!!
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29.07.2024 23:31 Відповісти
Тобто ви в зимку знов буде ремонтувати атомки і вимикати світло лише в деяких областях а кричати що немає кіловатів ?) брехуни чортові
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29.07.2024 23:42 Відповісти
НКРКП - Ненаситна Кримінальна Реалізація Крадіїв Потвор
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30.07.2024 07:30 Відповісти
Цей сраний нкреп є воиогом альтернативної енергетики тому цього мудилу вже ногами треба
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30.07.2024 10:22 Відповісти

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