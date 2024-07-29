Вірменія домовляється про будівництво нового енергоблоку АЕС із Францією замість Росії
Франція може збудувати новий енергоблок Вірменської атомної електростанції (ВАЕС) замість Росії.
Це питання обговорювалося під час візиту на станцію посла Франції у Вірменії Олів'є Декотіньї та представників французької компанії Framatom, яка є одним із найбільших світових виробників обладнання для атомних електростанцій, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, керівництво ВАЕС висловило готовність співпрацювати з французькою стороною та вивчити пропозиції щодо реакторних технологій.
У червні 2023 року у Вірменії було створено міжвідомчу робочу групу з будівництва нового атомного енергоблоку. При цьому термін експлуатації діючих двох блоків ВАЕС продовжили до 2036 року та розпочали роботи з їхньої технічної модернізації.
Основним підрядником, який займається питаннями обслуговування ВАЕС, є російський "Росатом". Ядерне паливо на станцію також постачається з Росії. У листопаді 2022 року Вірменія підписала з "Росатомом" меморандум про будівництво нового енергоблоку ВАЕС в країні.
Вірменська АЕС – єдина в регіоні атомна електростанція, яка є одним із основних джерел електроенергії у країні. Станція складається з двох енергоблоків із реакторами типу ВВЕР-440. Встановлена теплова потужність одного блоку становить 1375 МВт, а електрична потужність – 440 МВт.
Влада Вірменії останнім часом обговорює варіант будівництва нової АЕС не за російськими, а за західними модульними технологіями.
Так, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван веде переговори щодо цього питання з Вашингтоном.
"Незабаром делегація Вірменії поїде в США, щоб на місці ознайомитися з можливостями модульних реакторів", – говорив Пашинян наприкінці травня.
До цього міністр територіального управління та інфраструктури Вірменії Гнел Саносян говорив, що Єреван планує розпочати будівництво нової АЕС у 2026-2027 роках. За його словами, у планах вірменської сторони розпочати експлуатацію об'єкта після припинення діяльності діючої станції у 2036 році.
Санкції проти російської атомної енергетики
Раніше повідомлялося, ш російська держкорпорація "Росатом", якій досі вдається уникати санкцій, збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 млрд.
Операції за кордоном принесли "Росатому" понад половину виторгу (майже 1,5 трлн рублів за поточним курсом). У 2022 році російський держконцерн "Росатом" збільшив виторг за кордоном на 20% – до $11 млрд.
При цьому Росія використовує "Росатом" для обходу санкцій – через нього їй вдається купувати електроніку та сировину для виробництва зброї, писало видання The Washington Post.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять у структуру цієї корпорації.
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