Хакери ГУР атакували центробанк Росії, у роботі сервісів "Сбєрбанку" масштабний збій (оновлено)

Центробанк Росії 29 липня став ціллю хакерів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури.

Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

Так, приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі не доступні для користувачів. У фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Центральний банк Росії – головний банк першого рівня, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють про масштабні збої у роботі сервісів найбільшого російського "Сбєрбанку".

Крім того, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою у магазинах через платіжні термінали "Сбєрбанку", пише російська редакція Forbes. У самому банку причину збою коментувати не стали. Російські користувачі також не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та "Газпромбанку".

Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема, атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу, акцентували у спецслужбах.

27 липня повідомлялося, що мешканці РФ не можуть зняти готівку після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в ГУР, масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня.

Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка застосунків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.