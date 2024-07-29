Путіну бракує грошей на війну: В Росії малий бізнес позбавлять підтримки з бюджету

Російська влада готується згорнути програму підтримки малого бізнесу з бюджету, щоб заощадити гроші на війну проти України, яка вже коштувала 10 трлн руб. у 2022-2023 роках і коштуватиме ще стільки ж за підсумками поточного року.

Про це повідомили джерела, знайомі з перебігом обговорення в уряді РФ, передає The Moscow Times.

Так, пільгове кредитування малих та середніх компаній, у рамках якого минулого року було видано позик на 1,5 трлн руб., може бути припинено з наступного року.

Зокрема, йдеться про програму "1764", у рамках якої держава субсидувала суб'єктам МСП (малого та середнього підприємництва, – ред.) процентні ставки за кредитами. Субсидія розраховувалася як ключова ставка Центробанку РФ, зменшена на 8,75% та на 7,75% (для малих та середніх підприємств відповідно).

У міру того, як зростає ключова ставка ЦБ Росії, програма все дорожче коштує бюджету, а його ресурси обмежені. Накопичений дефіцит скарбниці за 2022-2023 роки становив 6,3 трлн руб., цього року – ще 2,1 трлн руб. При цьому запаси вільних коштів у Фонді національного добробуту скоротилися вдвічі – до 4,6 трлн руб., а черга за державним фінансуванням на мегапроєкти тільки зростає.

Щоб заощадити гроші, сукупні витрати бюджету на підтримку малого бізнесу з 2025 року в Росії можуть скоротити практично втричі: замість 650 млрд руб. на ці цілі планується закласти лише 230 млрд руб.у "консервативному сценарії".

Програма пільгових кредитів малого бізнесу була запущена в 2019 році та стала частиною національних проєктів президента РФ Владіміра Путіна, який обіцяв довести частку малого бізнесу в економіці до 40% до середини 2020-х, а кількість зайнятих у секторі – до 25 млн осіб.

Насправді частка МСП у російському ВВП впала з 22% у 2017 році до 21% у 2022 році, а кількість індивідуальних підприємців і працівників малих та мікропідприємств скоротилася з 17,8 млн до 17,56 млн осіб.

У національних проєктах-2024 Путін вирішив відмовитися від цілей щодо розширення частки малого бізнесу в економіці.

Зазначається, що пільгові кредити були головною складовою держпідтримки МСП, а для багатьох компаній стали єдиним способом отримати позику в банку. Без субсидій ставки за кредитами для малого бізнесу в банках можуть злетіти до 24%.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну