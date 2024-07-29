Компанія "АТБ" збільшила сплату податків: за пів року до бюджетів усіх рівнів спрямували понад 13 мільярдів

Протягом перших шести місяців 2024 року компанія "АТБ" сплатила до бюджетів усіх рівнів податків і зборів на загальну суму 13,26 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс на 1,25 мільярда гривень, повідомляє пресслужба компанії.

"Багато років поспіль "АТБ" входить до переліку 10 найбільших платників податків України. Ця тенденція до системного наповнення бюджетів усіх рівнів лишається незмінною навіть сьогодні, у непростий воєнний час", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що із загальної суми сплачених податків і зборів протягом перших шести місяців поточного року до державного бюджету спрямовано 8,68 млрд грн, місцеві бюджети отримали 3 млрд грн, до цільових фондів направлено 1,58 млрд грн.

Традиційно лідером за обсягом податкових платежів є флагманське підприємство корпорації – ТОВ "АТБ-Маркет", яке керує відомою торговельною мережею.

Підприємство від початку 2024 року сплатило податків і зборів на загальну суму 10,22 млрд грн. Державний бюджет отримав від найбільшої української мережі 6,52 млрд грн, до місцевих бюджетів було сплачено 2,48 млрд грн податків і зборів, до цільових фондів – 1,22 млрд грн.

"Безперебійно забезпечуючи мільйони громадян у різних куточках України якісними продуктами за конкурентними цінами, "АТБ" робить вагомий внесок у поступове відновлення вітчизняної економіки", – наголошують в компанії.

Разом із цим "АТБ" реалізує благодійні проєкти, системно підтримує українських захисників, медичні заклади, рятувальників, добровольчі формування, волонтерські організації та постраждале від ворожих ударів цивільне населення.

"Перейшовши ще у перші дні війни на особливий режим роботи, компанія зробила благодійність пріоритетною складовою своєї стратегії динамічного розвитку. За час війни загальна сума благодійної допомоги від "АТБ" уже подолала позначку 1,5 млрд грн і продовжує стрімко зростати", – додали у пресслужбі компанії.

Читайте також: Рітейлери спрямували до бюджетів за рік 56,6 мільярда – майже половину цієї суми сплатила АТБ

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року компанія "АТБ" сплатила 25,06 млрд грн податків і зборів. Попри негативні чинники, зумовлені війною, цей показник на 4,62 млрд грн перевищив фінансові результати 2022 року (20,44 млрд грн).

При цьому навіть у перший рік війни податковий внесок компанії становив близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу, на який припадає майже 14% ВВП країни.