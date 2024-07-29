Рада підприємців при Зеленському проведе спецзасідання щодо підвищення податків

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України на спеціальному засіданні обговорить питання, пов'язані із законопроєктом №11416 про підвищення податків.

Про це повідомив член ради та співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

"Діалог між підприємцями та державою вкрай важливий для спільного пошуку рішень, які допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни. Ми раді, що нас чують і ми можемо донести бачення підприємців до керівництва держави", – зазначив він.

За його словами, можуть існувати різні погляди, але негобхідно знайти рішення в діалозі.

"Ми не про "зраду", ми про співпрацю. Треба чітко розуміти, що у нас спільна мета – нам потрібно зберегти економіку, яка має забезпечити можливість воювати", – наголосив Гороховський.

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Напередодні на своїй сторінці у Facebook Гороховський назвав зрадниками тих, хто пропонує підвищити податки в країні, що воює.

Також урядовий проєкт закону про підвищення податків розкритикував ще один член Ради головний виконавчий директор Ajax Systems Олександр Конотопський.

Які податки планує підвищити уряд?

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Деталніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Які податки виростуть в Україні найближчим часом?