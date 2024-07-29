"Оператор ГТС" купив у "Мотор Січі" три газотурбінні електростанції за 540 мільйонів

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" замовив компанії "Мотор-січ" (перебуває в управлінні Міноборони) три газотурбінні електростанції загальною потужністю 18 МВт загальною вартістю 536 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зокрема, замовили три блочно-модульні газотурбінні електростанції ГТЕ-6/6,3 М1 УХЛ1 номінальною потужністю 6 МВт по 176 млн грн з поставкою у листопаді цього року.

Середня вартість мегавата у газотурбінних установках від "Мотор-січі" становить майже 30 млн грн. Раніше влада Києва закупила газопоршневі когенераційні установки на 1 млрд грн, які виробляють одночасно і електроенергію, і тепло. У них цей показник становив близько 20 млн грн за МВт потужності, однак вони були меншими – потужністю від 3 до 5 МВт.

Водночас у ціні закуплених "Оператором ГТС" газотурбінних електростанції включено вартість інструменту для монтажу, монтажних частин і пристосування, а також запчастин, які забезпечують роботу електростанції протягом 4 000 годин.

Крім того, постачальник має зробити шеф-монтаж, шеф-налагодження і здати установки в промислову експлуатацію у Харківській області – ці послуги обійдуться у 2,98 млн грн за кожну електростанцію.

Договір передбачає аванси у розмірі 10% від вартості товару та 50% від вартості послуг.

"Мотор-січ" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

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Як повідомлялося, у листопаді 2022 року еаказом Верховного головнокомандуючого стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Нині генеральним директором запорізького заводу "Мотор Січ" є Олексій Нікіфоров.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.