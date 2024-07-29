Нацгвардія купила цукру у мішках на 47 мільйонів за цінами, дорожчими магазинних

Дві військові частини Нацгвардії 19 і 24 липня за результатами тендерів замовили ТОВ "Вітргруп" цукру на суму 46,49 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зокрема, військова частина 3075 замовила цукор у мішках вагою не більше 50 кг із поставкою до 30 жовтня на 29,27 млн грн. Спрощену закупівлю розбили на 10 лотів, однак усюди свої пропозиції подала лише "Вітргруп".

Військова частина 3078 замовила цукор у мішках вагою 25 кг із поставкою до 15 серпня на 17,22 млн грн. У цьому випадку провели сім окремих спрощених закупівель, "Вітргруп" виграла їх у єдиного суперника – київського ТОВ "ВС Трейд 22" Сергія Валентирова з Боярки. Ніхто не знижував ціни на аукціонах.

Відтак, ціна цукру від "Вітргруп" усіх договорах обох замовників виявилась однаковою – 34,44 грн/кг із ПДВ.

Для порівняння, "Державний оператор тилу" Міноборони за останнім договором з ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на постачання продуктів харчування для ЗСУ на Донеччину купує цукор з доставкою по 27 грн/кг із ПДВ. Це на 22% дешевше від ціни в угодах Нацгвардії.

За даними моніторингу Держстату, в червні середня споживча ціна цукру по Україні становила 31,04 грн/кг із ПДВ. Це на 10% дешевше від нинішньої ціни у Нацгвардії.

Зараз у "Сільпо" роздрібна ціна цукру в упаковці 1 кг складає 34,99 грн/кг із ПДВ, а в мішку 5 кг – 33,80 грн/кг із ПДВ. "АТБ" продає цукор в упаковці 1 кг по 34,90 грн/кг із ПДВ.

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У Головному управлінні Національної гвардії пояснили таку ціну на закупівлях своїх частин тим, що раніше вони оголошували закупівлі за нижчими цінами, але вони не відбувалися через відсутність пропозицій. Крайню закупівлю у липні оголосили, врахувавши результати моніторингу цін, встановивши очікувану вартість 34,44 грн.

Водночас у Нацгвардії уточнили, що за новими угодами цукор ще не отримували, а постачальників попросили розглянути питання можливого зниження цін.

ТОВ "Вітргруп" зареєстроване в серпні 2023 року в Миргороді на Полтавщині. Тоді фірмою володіла і керувала місцева жителька Ганна Салова. Однак у січні 2024 року засновником і директором фірми став місцевий житель Андрій Клунник. У лютому 2024 року вона стала отримувати держзамовлення, й відтоді набрала їх виключно у силовиків на 242,55 млн грн.

Під час закупівель ТОВ "Вітргруп" повідомило, що купуватиме цукор у ТОВ "Фудгранд", а те – у філії "Глобинський цукровий завод" ТОВ "Цукорагропром".

Полтавський "Фудгранд" був створений в липні 2022 року, й відтоді отримав держпідрядів на 896,94 млн грн. Фірмою володіє і керує Наталія Хубова, яка раніше була ФОПом. Газета "Полтавщина" пов’язує фірму з місцевим підприємцем Володимиром Сергієнком.

Поліція підозрювала, що КП "Добробут Полтавської громади Полтавської міської ради" у 2022 році купувало у "Фудгранд" продукти для дитсадків за завищеними цінами. На думку слідства, фрукти, овочі були дорожчі від ринку на 50-60%, а масло, молоко, сир – неякісні.

"Цукорагропром" входить до агропромислового холдингу "Астарта" Віктора Іванчика.