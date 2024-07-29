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Новини
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Санкції працюють: Російські авіакомпанії почали втрачати західні літаки

рф,аерофлот

Російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден, пише The Moskow Times із посиланням на російську газету "Вєдомості".

Росавіація враховує тільки ті літаки в авіапарку перевізників, які отримали сертифікат льотної придатності (СЛГ), його відкликають, якщо судно з якоїсь причини не здійснює польоти понад 180 днів.

Найбільше літаків за вказаний період вибуло з експлуатації у авіакомпанії "Росія" (входить до групи "Аерофлот"), яка втратила 12 суден. Загалом у її парку залишається 124 літаки. Водночас на "консервації" перебувають 19 лайнерів, повідомив представник "Росії". Серед них шість Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319, один Boeing 737 та сім Superjet 100 російського виробництва.

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По п'ять літаків втратили авіакомпанії S7 та "Ямал", по два – "Ютейр" та "Аерофлот". Джерела видання підтвердили, що зменшення парку літаків S7 обумовлене проблемами з обслуговуванням лайнерів Airbus A320neo та A321neo: на них встановлені двигуни Pratt&Whitney нового покоління, які не ремонтують у Росії.

Представник "Аерофлоту" заявив, що всього у компанії 171 літак, з них 96% перебувають у стані льотної придатності та виконують польоти, а інші "проходять різні форми технічного обслуговування".

Як повідомлялося, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Автор: 

авіація (2231) росія (14111) літак (657) санкції (4354) авіасполучення (2488)


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Топ коментарі
+5
а канібалити не пробували ? чому б і ні....

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29.07.2024 15:00
+4
А навіщо козломордій кацапні літаки? Це західний винахід, значить нескрепний, це все рука держдепу і вашингтонського обкому. Піп Гандон, чи Гвідон, точно не памятаю, кажись Гундос, ну той, якай кацапам виділяє з свого тухеса скрепи, призиває глубінний народ жити так, як їх предки. Ємеля їздив на печі, ось нехай і кацапи беруть з нього приклад, будують пічки і нехай на них їздять.
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29.07.2024 14:51
+3
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29.07.2024 15:20
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А навіщо козломордій кацапні літаки? Це західний винахід, значить нескрепний, це все рука держдепу і вашингтонського обкому. Піп Гандон, чи Гвідон, точно не памятаю, кажись Гундос, ну той, якай кацапам виділяє з свого тухеса скрепи, призиває глубінний народ жити так, як їх предки. Ємеля їздив на печі, ось нехай і кацапи беруть з нього приклад, будують пічки і нехай на них їздять.
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29.07.2024 14:51 Відповісти
Літальні турбіни...

Газові...

Не можуть виробляти-

Дибіли разові...

Імпорт заміщенний...

Кувалда... ресора...

В кишеняг агресора...

Завжди вітер свище...

Висоуі технлогії...

Гівно...

Якщо Ти потвора...
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29.07.2024 14:55 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-mikrokredytni-orhanizatsiyi-hromadyany-rf/33050836.html «Схеми» встановили, що українці масово позичають гроші у мережі компаній, власниками яких є подружжя громадян Російської Федерації, а їхній син - депутат-«єдинорос» - живе у Криму і активно підтримує вторгнення Росії в Україну. Ті ж українці, які не здатні вчасно повернути позичені кошти, потрапляють у боргову залежність. І цією вразливістю можуть скористатися не лише шахраї, але й російські спецслужби - вербуючи таких українців в своїх інтересах, що є загрозою національній безпеці. Але скільки ще таких фірм з прихованими російськими впливами працює в Україні?
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29.07.2024 14:57 Відповісти
... скоріш пересядуть у ступу.
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29.07.2024 14:59 Відповісти
а канібалити не пробували ? чому б і ні....

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29.07.2024 15:00 Відповісти
Цей канібал...

Схожий на Лаврова...

Запит до автора_

Ти де взяв ці фото?

Сам фотографував?

На фото - потвора...

Яка убиває ... наповал..
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29.07.2024 15:24 Відповісти
гарні вірші !
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29.07.2024 15:42 Відповісти
Та хай взлітають та падають... меньше кацапні чистіше світ.
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29.07.2024 15:18 Відповісти
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29.07.2024 15:20 Відповісти
Коли бачиш вінглети...

Не переживай...

Заказувай каву... або чай...

І дадалі собі лети...
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29.07.2024 15:31 Відповісти
За півроку 3%,за рік 6%,навіть з прогресією ще довго буде на чому літати.
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29.07.2024 15:21 Відповісти
от я теж не зрозуміла, там парк літаків на 90% не російський, як вони літають більше двох років?
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29.07.2024 15:52 Відповісти
Фізичний ресурс набагато більший, ніж розрахунковий. Ви міняєте одяг кожний сезон, хоча носити його можна роками, він має запас міцності.
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29.07.2024 15:56 Відповісти
Прогресія йде вгору з чималим прискоренням.
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29.07.2024 15:54 Відповісти
зараз почнеться літакопад на рашці і пропагандони з усих утюгів будуть волати що "праклятий запад убіваєт "славян"" )))
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29.07.2024 15:40 Відповісти
А те самолеты из лизинга,которые они по сути спистили...Им так и простили??Что то не видел новостей что их за это по судам тягали...Или европейские терпилы-толерасты все стерпят...А то ж,вдруг люди на ресеюшке разобьются,а им то летать надо на кукорты...
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29.07.2024 17:05 Відповісти

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