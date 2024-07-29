Санкції працюють: Російські авіакомпанії почали втрачати західні літаки

Російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден, пише The Moskow Times із посиланням на російську газету "Вєдомості".

Росавіація враховує тільки ті літаки в авіапарку перевізників, які отримали сертифікат льотної придатності (СЛГ), його відкликають, якщо судно з якоїсь причини не здійснює польоти понад 180 днів.

Найбільше літаків за вказаний період вибуло з експлуатації у авіакомпанії "Росія" (входить до групи "Аерофлот"), яка втратила 12 суден. Загалом у її парку залишається 124 літаки. Водночас на "консервації" перебувають 19 лайнерів, повідомив представник "Росії". Серед них шість Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319, один Boeing 737 та сім Superjet 100 російського виробництва.

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По п'ять літаків втратили авіакомпанії S7 та "Ямал", по два – "Ютейр" та "Аерофлот". Джерела видання підтвердили, що зменшення парку літаків S7 обумовлене проблемами з обслуговуванням лайнерів Airbus A320neo та A321neo: на них встановлені двигуни Pratt&Whitney нового покоління, які не ремонтують у Росії.

Представник "Аерофлоту" заявив, що всього у компанії 171 літак, з них 96% перебувають у стані льотної придатності та виконують польоти, а інші "проходять різні форми технічного обслуговування".

Як повідомлялося, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.