Понад 20 молочних заводів СМПУ отримали дозвіл на експорт в ЄС

Наразі вже 24 молочні заводи, що є учасниками Спілки молочних підприємств України, отримали дозвіл на експорт своєї продукції в Європейський Союз.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

"24 заводи учасників СМПУ вже отримали від європейських контролюючих органів дозволи на експорт і постачають туди свою продукцію, що свідчить про її високу якість", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, дозволи отримали:

Білоцерківська агропромислова група;

Білоцерківський молочний комбінат;

Вінницький молочний завод "Рошен";

Глобинський маслосирзавод;

Дживальдіс;

Дубномолоко;

Золотоніський маслоробний комбінат (ГК "Молочний альянс");

Імперіал Плюс;

Ічнянський молочноконсервний комбінат;

Комбінат Придніпровський;

Купʼянський молочноконсервний комбінат;

Люстдорф;

Молочна компанія "Галичина";

Органік Мілк;

Первомайський молочноконсервний комбінат;

Пирятинський сирзавод (ГК "Молочний альянс");

Радивилівмолоко;

Ружин-молоко;

Сандора;

Старокостянтинівський молочний завод;

Тернопільський молокозавод;

Террафуд;

Три ведмеді;

Яготинський маслозавод (ГК "Молочний альянс").

Раніше виконавчий директор Спілки Арсен Дідур повідомляв, що в загальному секторі молочної переробки з приблизно 200 виробників 58 – відкриті для ЄС. Тобто вони успішно пройшли аудит ветеринарної служби в Європі.

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Нагадаємо, СМПУ – спілка промислових переробників молока України, які працюють спільно зі своїми основними постачальниками – сільськогосподарськими підприємствами, що мають молочнотоварні ферми. Вони забезпечують молочною продукцією українців та споживачів в інших країнах світу.