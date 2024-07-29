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Понад 20 молочних заводів СМПУ отримали дозвіл на експорт в ЄС

молоко

Наразі вже 24 молочні заводи, що є учасниками Спілки молочних підприємств України, отримали дозвіл на експорт своєї продукції в Європейський Союз.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

"24 заводи учасників СМПУ вже отримали від європейських контролюючих органів дозволи на експорт і постачають туди свою продукцію, що свідчить про її високу якість", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, дозволи отримали:

  • Білоцерківська агропромислова група;
  • Білоцерківський молочний комбінат;
  • Вінницький молочний завод "Рошен";
  • Глобинський маслосирзавод;
  • Дживальдіс;
  • Дубномолоко;
  • Золотоніський маслоробний комбінат (ГК "Молочний альянс");
  • Імперіал Плюс;
  • Ічнянський молочноконсервний комбінат;
  • Комбінат Придніпровський;
  • Купʼянський молочноконсервний комбінат;
  • Люстдорф;
  • Молочна компанія "Галичина";
  • Органік Мілк;
  • Первомайський молочноконсервний комбінат;
  • Пирятинський сирзавод (ГК "Молочний альянс");
  • Радивилівмолоко;
  • Ружин-молоко;
  • Сандора;
  • Старокостянтинівський молочний завод;
  • Тернопільський молокозавод;
  • Террафуд;
  • Три ведмеді;
  • Яготинський маслозавод (ГК "Молочний альянс").

Раніше виконавчий директор Спілки Арсен Дідур повідомляв, що в загальному секторі молочної переробки з приблизно 200 виробників 58 – відкриті для ЄС. Тобто вони успішно пройшли аудит ветеринарної служби в Європі.

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Нагадаємо, СМПУ – спілка промислових переробників молока України, які працюють спільно зі своїми основними постачальниками – сільськогосподарськими підприємствами, що мають молочнотоварні ферми. Вони забезпечують молочною продукцією українців та споживачів в інших країнах світу.

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29.07.2024 15:02 Відповісти

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