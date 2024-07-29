Понад 20 молочних заводів СМПУ отримали дозвіл на експорт в ЄС
Наразі вже 24 молочні заводи, що є учасниками Спілки молочних підприємств України, отримали дозвіл на експорт своєї продукції в Європейський Союз.
Про це повідомляє пресслужба СМПУ.
"24 заводи учасників СМПУ вже отримали від європейських контролюючих органів дозволи на експорт і постачають туди свою продукцію, що свідчить про її високу якість", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, дозволи отримали:
- Білоцерківська агропромислова група;
- Білоцерківський молочний комбінат;
- Вінницький молочний завод "Рошен";
- Глобинський маслосирзавод;
- Дживальдіс;
- Дубномолоко;
- Золотоніський маслоробний комбінат (ГК "Молочний альянс");
- Імперіал Плюс;
- Ічнянський молочноконсервний комбінат;
- Комбінат Придніпровський;
- Купʼянський молочноконсервний комбінат;
- Люстдорф;
- Молочна компанія "Галичина";
- Органік Мілк;
- Первомайський молочноконсервний комбінат;
- Пирятинський сирзавод (ГК "Молочний альянс");
- Радивилівмолоко;
- Ружин-молоко;
- Сандора;
- Старокостянтинівський молочний завод;
- Тернопільський молокозавод;
- Террафуд;
- Три ведмеді;
- Яготинський маслозавод (ГК "Молочний альянс").
Раніше виконавчий директор Спілки Арсен Дідур повідомляв, що в загальному секторі молочної переробки з приблизно 200 виробників 58 – відкриті для ЄС. Тобто вони успішно пройшли аудит ветеринарної служби в Європі.
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Нагадаємо, СМПУ – спілка промислових переробників молока України, які працюють спільно зі своїми основними постачальниками – сільськогосподарськими підприємствами, що мають молочнотоварні ферми. Вони забезпечують молочною продукцією українців та споживачів в інших країнах світу.
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