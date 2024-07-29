В Україні помітно подорожчала ріпчаста цибуля

Уперше з початку липня українські виробники підвищили відпускні ціни на ріпчасту цибулю до 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж на початку минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною зростання цін, за словами учасників ринку, став період міжсезоння. Зокрема, багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.

Утім, аналітики зауважують, що навіть після такого помітного зростання цін наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року.

Крім того, фермери вважають поточне зростання цін тимчасовим явищем. На їхню думку, знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої цибулі з місцевих господарств почне збільшуватися.

Як повідомлялося, в Україні різко подорожчали кавуни. Зокрема, українські виробники підвищили ціни на свою продукцію на 23%.