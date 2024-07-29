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Втримати інфраструктуру великого міста на генераторах неможливо, – мер Дніпра Філатов

філатов

Забезпечити роботу критичної комунальної інфраструктури великого міста в умовах повного блекауту практично неможливо.

Таку думку міський голова Дніпра Борис Філатов висловив у інтерв'ю РБК-Україна.

"На жаль, у наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами", – розповів міський голова.

Він зауважив, що у Дніпрі для підтримки критичної інфраструктури вже встановили приблизно 300 генераторів.

"Але якщо порахувати, що ці всі генератори будуть працювати, уявіть собі, що це 30 тонн дизельного пального на годину. Де взяти стільки пального, я вже не кажу про те, скільки це коштує. Це перша проблема", – пояснив мер Дніпра.

"Інша проблема полягає в тому, що під час мобілізації і під час демографічної кризи, яка фактично є в нашій країні, немає достатньо людей, хто би ці генератори обслуговував, міняв масло, фільтри, вимикав, вмикав – це просто величезна купа обладнання, яке потребує постійного обслуговування", – додав Філатов.

Відтак, на його думку, повністю забезпечити роботу комунальної інфраструктури під час повного блекауту буде неможливо.

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"Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також... нам потрібно готуватися до, скажімо так, найскладніших сценаріїв, і ми до них готуємося", – зазначив мер.

Він додав, що також неможливо встановити достатню кількість потужних газопоршневих мініелектростанцій, оскільки їх немає на ринку у потрібних обсягах.

"Нам допомагають донори, допомагають наші іноземні партнери, допомагає відповідальний бізнес. Але стільки обладнання, скільки потрібно нам – його просто немає на ринку. А також немає часу на його виготовлення та встановлення", – зазначив Філатов.

Як повідомлялося, раніше гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко рекомендував українцям готуватися до того, що світло взимку не вимикатимуть лише 5-6 годин на добу.

Автор: 

Дніпро (515) електроенергія (4220) Філатов Борис (33) відключення світла (598) блекаут (48)


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Дніпро і є тим генератором...

Який своєю силою...

Вставляє клему депутатам...

Дає розряд...

Своїм посилом...
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29.07.2024 15:17 Відповісти
Я не знаю скільки потрібно Філатову генеруючої потужності. Але давайте прикинемо дуже приблизно. До війни вся країна їла у 2021 році 154826 млн кВт*год., з них комунально-побутове господарство 12% - тобто 18579 млн кВт*год - стільки йшло на 40 млн населення. Не знаю яка зараз чисельність населення у Дніпрі - візьмем 1 млн. У середньому на 1 млн населення йшло 464 млн кВт*год. Поділемо цю цифру на 365 днів і на 24 год і отримаємо потужніть 0,053 млн кВт, або 53000 кВт. Враховуючи що на одну кВт*годину потрібно 0,25 л дизельного пального, на 53000 кВт потрібно 212000 л, або приблизно 200 тонн на годину. Не знаю яку частину з цього відносять до критичної інфраструктури. Але якщо взяти 50%, то Філатову потрібно 100 тонн на годину, а на зараз має 30 тонн потреби. Тобто потрібно потроїти кількість чи потужність генераторів і буде щастя. А не розказувати що це неможливо. Була інфа на Цензорі що місто для цього не виділяє кошти - ждуть гуманітарних генераторів.
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08.08.2024 14:39 Відповісти

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