Втримати інфраструктуру великого міста на генераторах неможливо, – мер Дніпра Філатов

Забезпечити роботу критичної комунальної інфраструктури великого міста в умовах повного блекауту практично неможливо.

Таку думку міський голова Дніпра Борис Філатов висловив у інтерв'ю РБК-Україна.

"На жаль, у наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами", – розповів міський голова.

Він зауважив, що у Дніпрі для підтримки критичної інфраструктури вже встановили приблизно 300 генераторів.

"Але якщо порахувати, що ці всі генератори будуть працювати, уявіть собі, що це 30 тонн дизельного пального на годину. Де взяти стільки пального, я вже не кажу про те, скільки це коштує. Це перша проблема", – пояснив мер Дніпра.

"Інша проблема полягає в тому, що під час мобілізації і під час демографічної кризи, яка фактично є в нашій країні, немає достатньо людей, хто би ці генератори обслуговував, міняв масло, фільтри, вимикав, вмикав – це просто величезна купа обладнання, яке потребує постійного обслуговування", – додав Філатов.

Відтак, на його думку, повністю забезпечити роботу комунальної інфраструктури під час повного блекауту буде неможливо.

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"Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також... нам потрібно готуватися до, скажімо так, найскладніших сценаріїв, і ми до них готуємося", – зазначив мер.

Він додав, що також неможливо встановити достатню кількість потужних газопоршневих мініелектростанцій, оскільки їх немає на ринку у потрібних обсягах.

"Нам допомагають донори, допомагають наші іноземні партнери, допомагає відповідальний бізнес. Але стільки обладнання, скільки потрібно нам – його просто немає на ринку. А також немає часу на його виготовлення та встановлення", – зазначив Філатов.

Як повідомлялося, раніше гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко рекомендував українцям готуватися до того, що світло взимку не вимикатимуть лише 5-6 годин на добу.