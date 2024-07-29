Підвищення податків: Замість військового збору Рада може збільшити ставку ПДВ, – Стефанчук

Замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Українським новинам.

"Є філософія, яку запропонував уряд – в багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри, яку запитує він... Існує інша модель – взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", – сказав Стефанчук.

Він зауважив, що у будь-якому випадку, багато залежатиме від обговорення пропозицій уряду у профільному Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

"Я просто хочу сказати, що є два виходи з цієї ситуації. Або потрошку підвищувати різні види оподаткування з вузькою оподаткованою базою, або трішки підвищити один вид оподаткування з високою податковою базою. Я дуже сподіваюся, що в комітеті пройде дискусія. Якщо твій законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб", – висловив думку спікер Верховної Ради.

"Нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті. Тому я очікую перших слухань в комітеті, після цього будемо визначатися", – додав Стефанчук.

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Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа також називала підвищення ПДВ "достатньо привабливим" варіантом підвищення податків, оскільки його легко адмініструвати. Вона також спрогнозувала, що запропонована урядом модель після дискусії у парламенті зазнає змін.

Водночас у Міністерстві фінансів виступали проти пропозиції підвищення ПДВ, оскільки це негативно вплине на всіх громадян, особливо на вразливі категорії з низькими доходами, у тому числі пенсіонерів.

На думку Мінфіну, більш справедливим є встановлення військового збору на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Які податки планує підвищити уряд?

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

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