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Новини
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Підвищення податків: Замість військового збору Рада може збільшити ставку ПДВ, – Стефанчук

стефанчук

Замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Українським новинам.

"Є філософія, яку запропонував уряд – в багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри, яку запитує він... Існує інша модель – взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", – сказав Стефанчук.

Він зауважив, що у будь-якому випадку, багато залежатиме від обговорення пропозицій уряду у профільному Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

"Я просто хочу сказати, що є два виходи з цієї ситуації. Або потрошку підвищувати різні види оподаткування з вузькою оподаткованою базою, або трішки підвищити один вид оподаткування з високою податковою базою. Я дуже сподіваюся, що в комітеті пройде дискусія. Якщо твій законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб", – висловив думку спікер Верховної Ради.

"Нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті. Тому я очікую перших слухань в комітеті, після цього будемо визначатися", – додав Стефанчук.

Читайте також: Кабмін підвищив оклади співробітникам Податкової служби у два рази

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа також називала підвищення ПДВ "достатньо привабливим" варіантом підвищення податків, оскільки його легко адмініструвати. Вона також спрогнозувала, що запропонована урядом модель після дискусії у парламенті зазнає змін.

Водночас у Міністерстві фінансів виступали проти пропозиції підвищення ПДВ, оскільки це негативно вплине на всіх громадян, особливо на вразливі категорії з низькими доходами, у тому числі пенсіонерів.

На думку Мінфіну, більш справедливим є встановлення військового збору на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Які податки планує підвищити уряд?

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Деталніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Які податки виростуть в Україні найближчим часом?

Автор: 

ВР (2852) податки (2394) Податковий кодекс (231) ПДВ (414) Стефанчук Руслан (23)


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Топ коментарі
+17
Бюся об заклад що в результаті підвищать і військовий збір і пдв і ще щось. Бо прокормити такі туші дуже важко
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29.07.2024 14:29
+15
Це просто генільний хід команди "шарікових" - бо податки платять лише працюючі, а пдв-навіть діти з кожного морозива...
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29.07.2024 14:20
+15
Яка різниця, як ви назвете цей податок? Можна подумати, військовий збір йде на забезпечення ЗСУ...
Ні! Все стікається в одне державне корито, з якого й харчуються різноманітні халімони з арахаміями.
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29.07.2024 14:30
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Правила форума Рада форумчан
це те що треба Зебанді
Той налог який більше всього кіздять та з яким найбільше оборуток
треба підняти,тоді "зе-міньєджери" зможуть ще більше красти
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29.07.2024 14:14 Відповісти
найцінніше те, що поголовно зебені не знають як він і нараховується...
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29.07.2024 14:16 Відповісти
Потрібно скорочувати держаппарат, поліцію, переглянути видатки, люди виїхали, кого вони обслуговують? тільки що писали, що мережі продуктових магазинів немають прибутку бо мало покупців
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29.07.2024 14:20 Відповісти
Дивно. А пишуть, що ми вже "жирком" запливаємо... 😂
Банки фіксують приплив коштів населення та бізнесу Джерело: https://biz.censor.net/n3502083
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29.07.2024 14:33 Відповісти
То мабуть ті, кому війна - мать родная
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29.07.2024 14:38 Відповісти
Це просто генільний хід команди "шарікових" - бо податки платять лише працюючі, а пдв-навіть діти з кожного морозива...
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29.07.2024 14:20 Відповісти
З економічної точки зору справді геніальний. Податок на споживання завжди справедливий, ніж на виробництво.
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29.07.2024 14:47 Відповісти
ПДВ - найсправедливіший податок: його платить той, хто багато витрачає
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29.07.2024 15:09 Відповісти
ти зебіл?
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29.07.2024 15:49 Відповісти
Я ні, а ти напевно дебіл, бо не знаєш елементарного
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30.07.2024 11:34 Відповісти
так ти не елементарний, а обмежений у розвитку зебіло-ідіот.
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30.07.2024 11:37 Відповісти
якщо ти придбав щось за 1000, а витрати на перевезення, експедитора та зберігання- це ще 100.., та продав це по собівартості 1100... З якої суми ти платитимеш ПДВ?
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30.07.2024 11:50 Відповісти
ПДВ сплачується з суми продажу, не важливо, яка вона. Можете пройти початковий курс, щоб розуміти, про що мова https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Податок на додану вартість
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30.07.2024 12:00 Відповісти
ось тому, я і стверджую, що ти повне ЗЕРО в даному питанні, бо не в змозі щось зрозуміти та не знаєш розшифрування самого ПДВ (можливо б замислився).
п.с. Видай циферку із 1100, чого ж ламаєшся, якщо такий вумний?
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30.07.2024 12:04 Відповісти
Якщо сума продажу 1100, то вона включає ПДВ 20% - 183,33 грн
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30.07.2024 12:20 Відповісти
йди до школи, бо саме податок на додану вартість, а в даному випадку це сума, що обчислюється саме 20% від 100, що і є доданою до суми.
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30.07.2024 12:35 Відповісти
добив ти мене неуч, як п'ята частина від 1100, може становити 183.33??? Маю надію, що ти не працюєш у податковій, хоча, саме таких там більшість.
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30.07.2024 12:50 Відповісти
Неуч якраз ти.
916,66х1,2=1100, ПДВ складає 1100-916,66=183,33.
І для твого відома, 1/5 треба брати від 916,66/5=183,33. Арифметика 3-й клас
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30.07.2024 14:02 Відповісти
А від 1100 треба брати 1/6: 1100/6=183,33
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30.07.2024 14:07 Відповісти
бовдур ти, але завзято впертий та невиліковний.
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30.07.2024 23:34 Відповісти
Пишеш, як агресивний неуч-москаль
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31.07.2024 09:49 Відповісти
що дебіле, вирішив на правду образитись та перевести бесіду? Чи вже не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна?
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31.07.2024 13:38 Відповісти
Напиши нарешті свою "правду" - покажи свій розрахунок (як я зробив), і побачимо, хто тут дебіл
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31.07.2024 13:59 Відповісти
який розрахунок, до тебе дійде вже нарешті, що ПДВ сплачуватимеш від 100 чи ти зебіл?
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31.07.2024 15:35 Відповісти
Чим тупіший хлоп, тим більше він ображає інших, щоб прикрити свою тупість. Сідай, два, залишаєшся на другий рік у 1-му класі
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31.07.2024 15:58 Відповісти
дякую зебіле, знай, що бовдуром помреш.
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01.08.2024 17:13 Відповісти
порівняйте ставки ПДВ на найуживаніші товари в Україні і Європі
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30.07.2024 05:44 Відповісти
Напр. у Польщі - 23 %, Данії - 25 %, а в Угорщині - 27 %, коли у нас - 20
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30.07.2024 11:33 Відповісти
Військовий збір - це витрати суб'єктів господарювання (якщо йдеться про зарплату працівників чи доходи ФОП), відповідно його підвищення так само ляже на вартість "морозива для дітей", просто не через непрямий податок типу ПДВ, а через собівартість, бо у збиток собі ніхто "морозиво" дітям продавати не буде.
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29.07.2024 15:45 Відповісти
Бюся об заклад що в результаті підвищать і військовий збір і пдв і ще щось. Бо прокормити такі туші дуже важко
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29.07.2024 14:29 Відповісти
Яка різниця, як ви назвете цей податок? Можна подумати, військовий збір йде на забезпечення ЗСУ...
Ні! Все стікається в одне державне корито, з якого й харчуються різноманітні халімони з арахаміями.
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29.07.2024 14:30 Відповісти
Є різниця - при підвищенні ПДВ, якщо йдеться про операції між суб'єктами господарювання, можна буде відшкодувати собі сплачений податок (який сплатив постачальнику у складі товарів / робіт / послуг), а якщо військовий збір - то там "з кінцями", там вже просто садите на витрати і жодного відшкодування вже не буде.
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29.07.2024 15:46 Відповісти
В Україні по-білому працює відсотків 20-30?
А давайте їм піднімемо податки!
А потім будемо плакати, що економіка пішла в підпілля!

Команда мрії - хрюканчук і підласа (гірше п*дараса)...
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29.07.2024 14:35 Відповісти
Зелена мразота як завжди бреше. Вони не надходження до бюджету хочуть збільшити, вони відшкодування ПДВ «своім кішеньковим» експортерам хочуть збільшити - така простенька двоходівка по розкраданню бюджета.
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29.07.2024 14:38 Відповісти
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29.07.2024 15:01 Відповісти
Та що ж Ти, ****, не при владі?

Чого Тобі в заваді?

Тебе неправильно учили?

Тебе неправильно зродили...!
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29.07.2024 15:09 Відповісти
немає з чого красти докерувались зешобла
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29.07.2024 15:04 Відповісти
А давайте вы перестанете дерибанить бюджет? Ничего тогда не нужно будет повышать. Еще и понизить можно будет.
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29.07.2024 15:06 Відповісти
...поменш крадіть.
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29.07.2024 15:06 Відповісти
Або ця банда нас ,або ми їх...
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29.07.2024 15:06 Відповісти
А про пенсіонерів, котрі отримують пенсію до 3000 грн, їх 4 000 000, ніхто не думає, адже вони тихі, спокійні, мітингувати і протестувати не будуть. "Класна" зелена влада! Покидьки!!!
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29.07.2024 15:39 Відповісти
Що б ви там не придумали, бидлота буде скігліти в будь якому випадку. Бо їм завжди все не так. І вони нікому нічого не винні. Тільки їм усі винні. Від держави до військових.
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29.07.2024 15:54 Відповісти
мда......, прокормить этих клоунов становится все тяжелее и тяжелее.....
А они обрастают жиром все больше и больше.......
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29.07.2024 16:01 Відповісти
В нашій країні кожен президент!
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29.07.2024 18:40 Відповісти
Ну і рожа... Може б ви гниди мародери перестали красти??
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29.07.2024 18:43 Відповісти
Крім ПДВ який хочуть підняти і йде на відшкодування провладним трейдерам сировини (зерна , руди, деревини та іншого) , а також Військового сбору який крадуть типу на яєцях по 17 грн і фортефікації які не тільки не відповідають вимогам військових, а і будуються в окремих випадках не перед важливими висотами як у Вовчанську а за їми. Пропонується щоб не забирати квартири у громадян в наглу підняти податки до 25% для тих хто хоче їх продати і одночасно знизити податок провладним забудовників, а вони там всі такі,щоб типу росла в країні економіка, доречі які теж не платять податки (ПДВ), а займаються обналом, а також щоб тупо не забирати землю у людей підняти податок- 100 $. з 1 Га, тому що тоді не потрібно буде забирати зерно у селян як це робили більшовики, а зробити хітріше,- селяни самі продадуть свою землю особам згідно так званого ринку землі по 10 тис. га. То-що троцкісти ще не при владі? голодомор в Україні ще не настав?, тому що по Київу їздять Мерседеси? чи може просрочені повинні піти і народ повинен обирати нових , але тільки відкритим голосування щоб кожного була відповідальність і головне не більше чим на рік, щоб знали що слідйчий раз якщо будуть красти не оберуть, а ті хто говорить що вибори не можливо провести у війну то навіщо захищається Україна? і тоді виникає залежність не проводити вибори взагалі , а під цим приводом встановлювати диктатуру СС-Більшовиків. Вибори повинні проводитися в першу чергу тими хто в окопах , а тоді і інші підтягнуться так і само якщо хтось хоче бути при владі повинні захищати країну на нулі тоді, а не навпаки, в кабінеті.
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29.07.2024 20:21 Відповісти
55000 доларів відтінків білого: новий закон від слуг Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=UOeITjLSYVw
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29.07.2024 20:48 Відповісти
тіньова економіка вийшла на новий рівень!
Хабарі пов'язані з військовим станом та мобілізацією мають шалені об'єми..
Де за довідки в соціальних службах, де в медичних, де в навчальних, а де прямо в ТЦК СП...
Корупцію не бачили?.. В ній живе держава!
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29.07.2024 20:51 Відповісти
де тск по "волонтерам", але не .. а х@& -- і так не тих тягатимуть, що заслуговують...
п@%а повна...
А що МО, що КабМін потребують перезапуску, але де в болоті ти там лосося спіймаєш...
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29.07.2024 20:48 Відповісти
В шапіто впала маржа. Від ПДВ ухиляються по схемі Донні Рваноє Ухо. А схематоз, коли власник позичає з Монако гроші своєму підприємству - це повтор діянь гражданіна Корєйко. Як казала бабушка української корупції - це ігрища.
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29.07.2024 23:06 Відповісти
Зелена маса не може догадатись, щоб зекономити бюджет, потрібно менше красти, робити ремонти, обмежити високі зарплати суддям, прокурорам, чиновникам, пенсіонерам, які отримують більше 10 тис.грн! Але легше податки підняти, тобто бідний стане ще біднішим, а багатий стане ще багатшим! Ну не розумію, якийсь бізнесмен користується природніими ресурсами, має надприбутки, але податки повинні платити люди, то це як? Піднімайте податки на високі зарплати, піднімайте штрафи за все і то в сотні раз, що пяне чмо спочатку подумало , чи сідати за руль, чи невстановленому місці залишив транспорт, плати в сотні раз , чи вкрав в держави, повинен компенсувати в 1000 разів, от тоді буде лад! Але де ж шмарклі введуть для себе любих!
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30.07.2024 08:31 Відповісти
Ото туша! Справжній Свинарчук! Такого ,як то кажуть, легше вбить ,ніж прокормить Як соромно перед людьми , перед світом за таку персону . Замок собі побудував - і все норм ! Не дає нам закрити московську церкву .Ось коротко про цю персону
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30.07.2024 08:40 Відповісти
обличчя України))) - радий за наш нароДДД (3D-урні))))))))))))))))))
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30.07.2024 09:26 Відповісти
та ідуть вони нах...не робив і робить не буду - не платив і платит не буду (СЛАВА ПАРЛАМУДТАРИЗУ УРСР))))))))))))))
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30.07.2024 09:24 Відповісти

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