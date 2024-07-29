БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Вилучили продукції на 365 мільйонів. ФОТО

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, рупа осіб організувала у Києві та області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки на підпільному виробництві, складах та офісних приміщеннях. Зокрема, із незаконного обігу вилучили 1,8 млн одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тис. одноразових електронних пристроїв, майже 15 тис. літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, вилучено понад 6 млн грн в еквіваленті та 6 транспортних засобів.

Орієнтовна вартість конфіскованої готової продукції становить майже 365 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно БЕБ припинило незаконну діяльність із виготовлення бензину та дизелю на території Київської області. Закрили 8 нелегальних АЗС.