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Новини
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БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Вилучили продукції на 365 мільйонів. ФОТО

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, рупа осіб організувала у Києві та області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет.

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет.

Правоохоронці провели обшуки на підпільному виробництві, складах та офісних приміщеннях. Зокрема, із незаконного обігу вилучили 1,8 млн одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тис. одноразових електронних пристроїв, майже 15 тис. літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, вилучено понад 6 млн грн в еквіваленті та 6 транспортних засобів.

Орієнтовна вартість конфіскованої готової продукції становить майже 365 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно БЕБ припинило незаконну діяльність із виготовлення бензину та дизелю на території Київської області. Закрили 8 нелегальних АЗС. 

Автор: 

виробництво (1286) електронні сигарети (53) Бюро економічної безпеки (402)


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з новини не дуже зрозуміло - чи було дане підприєство визнане критично важливим для економіки, чи працювали там ухилянти?
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29.07.2024 14:05 Відповісти
Все це заїхало до країни,як гуманітарка,чи миючі засоби.
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29.07.2024 14:08 Відповісти
Дідько - скільки разів я для свого вейпу виробляв таку ж «контрафактну» продукцію «з чотирьох компонентів»!
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29.07.2024 14:10 Відповісти
БЕБ. Бюро економічної безпеки. Скільки вас вже, таких бюро? Розплодилися. Аби не їхати на нуль.
Вам що, УБД не треба? Давайте. Ви до нас, ми міняємо вас. Я навіть зроблю більше. Я вас усіх навчу. Залишуся звами на два місяці. Ви в мене станете і снайперами, і саперами, і кулеметниками, і гратометниками з усього. Навіть діловодами при штабі. Я вас всьому навчу.

Хлопчики, пора приймати рішення. Ви станете дідами, у вас будуть онуки. І от уявіть, онук у вас на колінах сппитає вас - діду, а що ти робив під час рашистсьго вторгнення?

Що ви їм відповісте? Служив в БЕБ та відбирав активи у підприємців?
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29.07.2024 14:19 Відповісти
а хто із зебілів стверджуватиме, що ніхто про це й не знав, поки з пАтужними лідорами ділились?
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29.07.2024 14:21 Відповісти

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