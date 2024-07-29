"Швидкі" гроші від колаборантів: У власників мережі сервісів мікрокредитів знайшли паспорти РФ, – "Схеми". ВIДЕО

Власники мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" отримали громадянство Росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

Компанія "Просто Позика" заснована у 2014 році та має понад 30 філій по всій Україні. Фірма пропонує позичальникам кредити готівкою від 2 до 50 тисяч гривень, процентна ставка за ними може сягати півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, йому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

"Схеми" з'ясували, що основний власник кредитної фірми – Андрій Манучаров – є громадянином РФ з 2014 року. Перед цим Манучаров працював в Україні і очолював державне об'єднання "Укрморпорт".

Однак на тлі повідомлень про ймовірні фінансові зловживання він звільнився і зареєстрував мікрокредитний бізнес в Україні. Одразу після реєстрації фірми, Манучаров у квітні 2014 року отримав у Криму паспорт громадянина РФ, свідчать дані Федеральної податкової служби РФ.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах РФ – його представляли радником гендиректора російського федерального підприємства "Росморпорт".

На той час Манучаров одночасно мешкав в Росії та окупованому Криму, а також часто літав до Києва, де розвивав свій мікрокредитний бізнес, свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів.

При цьому у 2015-2016 роках Манучаров брав участь у тенісних турнірах у Абхазії та окупованому Криму разом із депутатом держдуми РФ Костянтином Затуліним та російськими військовими.

Водночас син Манучарова – Іван Манучаров – став депутатом підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Наразі він очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку, і відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

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При цьому у травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як, наприклад, згадані "Просто Позика" чи "Тайм Кредит".

При цьому сам Манучаров продовжує контролювати бізнес в Україні, підписуючи довіреності на представництво його інтересів у фірмі "Просто Позика". При цьому офіційно він зараз мешкає у Туреччині. На це також вказує місцеперебування його яхти.

Однак в офіційних документах Манучарови фігурують як громадяни України. Більше того – навесні цього року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит" на необмежений строк.

"Національний банк наразі не має інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації. Водночас, враховуючи інформацію, наведену у журналістському запиті, Національний банк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації", – повідомили в НБУ у відповідь на запит.

"Так, у разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ "Просто Позика" і ТОВ "Тайм Кредит" небездоганною та в подальшому для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги", – додали в НБУ. Ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії.