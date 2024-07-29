"Приватбанк" виставив на аукціон один з найбільших торговельних центрів Дніпра. Він належав Коломойському

Державний "Приватбанк" виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket торговельний центр "Приозерний" – один із найбільших у Дніпрі. Початкова ціна лоту становить 430 млн грн.

Продаж ТЦ проходить у межах програми реалізації неопераційної нерухомості банку, повідомляє пресслужба фінустанови.

ТЦ "Приозерний" побудований у 2009 році та є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв. м). Він має шість наземних, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для перебування відвідувачів під час повітряної тривоги.

Торговельний центр розташований у центрі міста поруч з Центральним ринком та вокзалами. Також він є єдиним ТЦ міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну та спортивну зони з басейнами і SPA зоною.

Початкова ціна продажу лота складає 430,06 млн грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів 28 серпня 2024 року. Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна – 21,5 млн грн, який буде зарахований до ціни продажу.

До складу лоту входять ТЦ загальною та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лоту переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн. грн з ПДВ.

Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд став на бік державного "Приватбанку" у справі про право власності на ТЦ "Приозерний". Пов'язане з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим ТОВ "Місія-1" намагалося відсудити торговий центр ще з 2021 року.