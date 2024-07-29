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"Приватбанк" виставив на аукціон один з найбільших торговельних центрів Дніпра. Він належав Коломойському

Приватбанк виставив на продаж ТЦ Приозерний

Державний "Приватбанк" виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket торговельний центр "Приозерний" – один із найбільших у Дніпрі. Початкова ціна лоту становить 430 млн грн.

Продаж ТЦ проходить у межах програми реалізації неопераційної нерухомості банку, повідомляє пресслужба фінустанови.

ТЦ "Приозерний" побудований у 2009 році та є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв. м). Він має шість наземних, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для перебування відвідувачів під час повітряної тривоги.

Торговельний центр розташований у центрі міста поруч з Центральним ринком та вокзалами. Також він є єдиним ТЦ міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну та спортивну зони з басейнами і SPA зоною.

Початкова ціна продажу лота складає 430,06 млн грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів 28 серпня 2024 року. Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна – 21,5 млн грн, який буде зарахований до ціни продажу.

До складу лоту входять ТЦ загальною та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лоту переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн. грн з ПДВ.

Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд став на бік державного "Приватбанку" у справі про право власності на ТЦ "Приозерний". Пов'язане з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим ТОВ "Місія-1" намагалося відсудити торговий центр ще з 2021 року.

Автор: 

аукціон (1335) Дніпро (515) Приватбанк (1780)


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Пам'ятаю той "Приозерний" з відкриття. Життя в ньому ледь жевріло - на відміну від розташованої поруч "Азьоркі".
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29.07.2024 13:10 Відповісти
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29.07.2024 13:15 Відповісти
Колись, давно ще, чув вислів: "Все, до чого торкаються руки Коломойського, довго не живе" чи якось так
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29.07.2024 13:16 Відповісти
Жмотьё, торговались аж до начала ракетных ударов.
А кто мог бы хотеть это купить, как не цаккапы-московиты ?
(Цаккапы - разновидность суккубов, только хуже).
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29.07.2024 13:58 Відповісти
Вы ещё не знаете Беню Паниковского...
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29.07.2024 13:23 Відповісти
Цей центр нічого некоштує, бо надто близько до фронту.
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29.07.2024 13:25 Відповісти
логічно, є жирніші шматки бєніного пиріжка

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29.07.2024 13:35 Відповісти
Якщо прилітало по Львову, Бурштину, то і ті хатинки не застраховані.
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29.07.2024 13:53 Відповісти
Зато як помойка 1+1(власники коломой і медведдчук) і говорячі голови біснувались прити пятого презідента,потім інформаційно топили проти байдена,зараз обсасують "мирний план" трампа,сі,пердогана,орбана,путіна про фактичну капітуляцію.А шавки кишенькові погрожують громадянам і переодично накидують на порошенка і партію ЄС.
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29.07.2024 15:13 Відповісти

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