Банки фіксують приплив коштів населення та бізнесу

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у другому кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що у другому кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування, останнього – третій квартал поспіль переважно в окремих великих банках.

Фінустанови очікують подальшого зростання обсягу коштів населення та бізнесу в третьому кварталі, натомість обсяг оптового фондування, на їх думку, дещо зменшиться.

Також окремі великі банки сподіваються вже у третьому кварталі отримати оптове фондування, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Водночас середня вартість фондування в другому кварталі знижувалася четвертий квартал поспіль. Так, про зниження вартості повідомила найбільша за всю історію опитувань з другого кварталу 2021 року частка респондентів. Вартість оптових залучень також дещо зменшилася вперше за три квартали.

Подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та корпорацій і вартості оптового фондування в третьлму кварталі очікують майже всі банки.

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Частка фондування у валюті у другому кварталі знизилася. Значна частка респондентів очікує продовження такого тренду.

Близько 90% респондентів заявили, що загальний обсяг капіталу банків за останні 12 місяців збільшився. Три чверті опитаних очікують збереження такої тенденції в наступні 12 місяців.

Прибутковість залишається визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому з третього кварталу 2022 року.

Також третій квартал поспіль банки повідомляють про зниження вартості капіталу впродовж останнього року. Респонденти очікують зменшення вартості капіталу і надалі.

Опитування про банківське фондування проводилося з 17 червня до 8 липня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, чия частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

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