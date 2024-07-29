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Новини
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Через виклики воєнного часу найбільші фуд-ритейлери "АТБ", "Метро", "Фора" та "Сільпо" переживають зниження прибутковості

атб

Унаслідок важких інфраструктурних викликів, з якими стикається український бізнес через війну, індустрія фуд-ритейлу переживає період втрати прибутковості.

Про це свідчать показники, оприлюднені платформою відкритих даних Opendatabot.

"Серед топ-10 Індексу Опендатабота найбільший приріст доходу – у 1,7 разу – стався у "Комфі трейд", власниками якої є Станіслав Роніс і Світлана Гуцул. Дохід збільшився і становив 27,63 млрд грн, чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Eva), яка входить до групи "Ольвія", власниками якої є Валерій Кіптик і Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 разу – до 2,2 млрд грн, а дохід у 2023 році збільшився на третину", – зазначають укладачі індексу.

А от представники мережевого продовольчого ритейлу, такі як "АТБ-Маркет", "Сільпо-Фуд", "Фора" та "Метро Кеш енд Кері Україна", попри збільшення оборотів і доходів демонструють незначну або навіть від’ємну прибутковість.

Індекс роздрібної торгівлі за 2023 рік

Наприклад, національна мережа "АТБ-Маркет" посіла перше місце в галузі торгівлі (сума доходу 181,09 млрд грн за підсумками 2023 року), але має від’ємну прибутковість – мінус 0,45 млрд грн, у 2022 році цей показник становив 2,53 млрд грн.

Десять найбільших підприємств роздрібної торгівлі України
10 найбільших підприємств роздрібної торгівлі України, Індекс Опендатабота 2024

Компанія "Сільпо-Фуд" із доходом 84,73 млрд грн за 2023 рік має збитки 1,85 млрд грн, а за підсумками 2022 року вони були ще більшими – 7,63 млрд грн.

Фуд-ритейлер "Фора", який входить до трійки лідерів із доходом 29,49 млрд грн, мав прибуток на рівні 0,05 млрд грн проти мікроскопічної прибутковості за 2022 рік – 0,009 млрд грн. Хоча за даними Індексу Опендатабота дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні виріс на 23%, проте основна частина цього зростання припадає на непродуктовий і техноритейл, як, наприклад, Rozetka, мережа товарів для краси та гігієни EVA групи компаній РУШ і мережа "Комфі Трейд".

інфографіка
Індекс Опендатабота 2024, дані відранжовані за показником прибутку в 2023 році

Негативний вплив на прибутковість представників фуд-ритейлу справляє численна кількість викликів інфраструктурного характеру, серед яких найважчий – дефіцит електроенергії. Так, наприклад, мережа "АТБ-Маркет" для збереження нормальної діяльності магазинів та гарантування свіжості продуктів мусить підтримувати величезний парк генераторів електроенергії, які встановлені для забезпечення електроенергією 1219 торговельних підприємств мережі по всій країні із діючих 1228. Енергопостачання решти магазинів "АТБ" здійснює 15 одиницями пересувних генеруючих установок великої потужності.

Попри видиме збільшення доходів, яке не враховує сплати податків і витрат на забезпечення діяльності, необхідність підтримки роботи мережі завдає компанії величезних витрат.

Наприклад, "АТБ" лише для заправки пальним парку дизельних генераторів в умовах аномальної спеки за місяць витрачає близько 100 млн грн, що у річному вимірі може сягнути 1,2 млрд грн. Окрім того, енергогенеруюче обладнання потребує витрат на сервіс і ремонти, особливо в період аномальної спеки.

"У червні, порівнюючи з квітнем, операційні витрати компанії, пов’язані з дизельними електростанціями, зросли у 9 разів. Робота торговельних об’єктів мережі "АТБ" на генераторах дорожча в 2-3 рази і залежить від потужності ДЕС", – пояснили в компанії та додатково зауважили, що вихід з ладу ДЕС, що трапляється часто, окрім витрат на ремонт генераторного обладнання, стає причиною товарних збитків на мільйони гривень.

Однак компанія "АТБ" залишається не лише надійним продовольчим форпостом для українців, налагодивши стабільну роботу мережі магазинів і безпечне зберігання продуктів, але й надійною підтримкою для економіки країни. За результатами 2023 року група компаній "АТБ" зберегла статус галузевого флагмана зі сплати податків, зборів і митних платежів, загальна сума яких сягнула 25,06 млрд грн.

Попри всі виклики воєнного часу "АТБ" залишається лідером з надання системної підтримки війську, волонтерам, медичним закладам тощо, а загальна сума благодійної допомоги від компанії за час повномасштабної війни перевищила 1,5 млрд грн.

Як зазначили в компанії, дефіцит електроенергії відбивається на цінах. А втім, аби утриматися від здорожчання товарів для споживачів, "АТБ" фінансує роботу генераторів і долає інші виклики інфраструктурного характеру за власний рахунок. Це, зрештою, і відображається на зниженні прибутковості роботи галузі фуд-ритейлу загалом і мережі "АТБ" зокрема.

Автор: 

Новини компаній (3318) рітейл (166)


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Топ коментарі
+8
Точно не через діяльність Гетманцева та потужних менеджерів ОПЗЄ?
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29.07.2024 12:05
+7
А давайте їх всі пожаліємо, як же вони будуть жити далі біднесенькі. Може їм дотацій яких дати, чи просто грошей відвалити.
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29.07.2024 12:01
+6
Зменшення прибутковості, але збільнення цін. Ціни просто не зупиняються, як кацапський повзучий наступ.
А давайте ще податки збільшимо та нові вигадаємо.
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29.07.2024 12:08
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Ясен пень, что тупо нету людей в Украине. Особенно на базарах овощи, фрукты и ягоды копейки стоят и никто не берет.
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29.07.2024 11:57 Відповісти
Да і з-за відключень м'ясні вітрини майже порожні були. А людей просто тупо мало в містах зараз, бо літо
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29.07.2024 12:00 Відповісти
Власником мережі АТБ є бувший головний охоронець жЮльки. Вона навчила його про зубожіння розповідати
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29.07.2024 13:07 Відповісти
А давайте їх всі пожаліємо, як же вони будуть жити далі біднесенькі. Може їм дотацій яких дати, чи просто грошей відвалити.
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29.07.2024 12:01 Відповісти
.."сдєлайтє іх разом" йЄщЬо раз, "на біс"....
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29.07.2024 12:19 Відповісти
Якщо увімкнутри мізки (якщо вони звісно є), то ми побачимо цікавий причинно-наслідковий зв'язок: компанія отримує менше прибутків > компанія виробляє менше товару / компанія менше імпортує товару > компані язвільняє зайвий персонал, який був розрахований на виготовлення/імпорт 10 000 одиниць товару, коли зараз компанія виробляє/імпортує 2 000 одиниць товару

Тобто, ви не проти + 100/200/400/600 безробітних людей, через вашу неприязнь до цих компаній? Логіка мега геніальна, хоча не так - мега генітальна... Чим думаєте, те і виходить
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29.07.2024 12:50 Відповісти
Жалеть не надо.

Достаточно вспомнить, что когда началась война и начались блекауты, именно АТБ додумался выдавать наличку. При чем в отличие от "банков" - без комиссий, себе в убыток.

И даже сейчас в отличие от сети магазинов и по совместительству рыгаловок "У Оксанки" - в АТБ продукты хранятся в том состоянии, в каком они должны храниться. Я вот вчера зашел в один из "Апельсинов" - холодной воды так и не нашел. Только пивасик. Видимо он важнее. А твикс, который я по дурости купил в этом же "Апельсине" - вытек как только я его развернул.

Я не могу одного понять - вы из поколения ЗНО?

Потому что в нормальных средних школах еще в начале 2000хх был предмет "экономика", где нам на пальцах показывали, что например в абсолютном значении Ахметов АТБ, платящий 1% налога с дотациями приносит стране большую прибыль, чем Васян даже без дотаций и даже с 20% налога.

Помимо этого АТБ является и импортером и кое-где производителем.
Да, не давайте дотаций если оно будет рушиться ! Пусть АТБ сдохнет, а дети пьют завонявшееся молоко с хрючевен ! Пусть люди потеряют работу, перестанут платить налоги, выйдут на улицы грабить !

Простите, но у вас либо украинское образование, либо вас Гетьманцев покусал. Тот тоже неуч.
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29.07.2024 13:36 Відповісти
Точно не через діяльність Гетманцева та потужних менеджерів ОПЗЄ?
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29.07.2024 12:05 Відповісти
Зменшення прибутковості, але збільнення цін. Ціни просто не зупиняються, як кацапський повзучий наступ.
А давайте ще податки збільшимо та нові вигадаємо.
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29.07.2024 12:08 Відповісти
Недороблені разом ставят вам лайк!))
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29.07.2024 12:22 Відповісти
Так проблема в тому, що вересень ще не почався, а там же саме найцікавіше почнеться... Бабла на армію вже немає, не введуть податків - не буде чим платити військовим. А введуть податки - буде повна срака в тилу.

Наш гавнокомандуючий довів країну до того, що як не крути - все одно скрака виходить. Що ж, зате безпекові папірчики підписує. Бігає, грається з ними, щось розказує, як дитина, а не главком
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29.07.2024 12:52 Відповісти
Это как,доход 181,а уплаченных налогов жалких 25,да там только пдв в два раза больше должно быть,похоже хабарчики платят кому нужно исправно.Обороты есть,но прибыли нет,а офшорные счета стабильно наполняются - еще один фокус экономики по гетьмановичу.
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29.07.2024 12:15 Відповісти
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у другому кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

Джерело: https://biz.censor.net/n3502083
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29.07.2024 12:42 Відповісти
Новина , скоріше за все, виставлена для дратування внутрішнього марксиста в кожному з читачів...і , схоже, з завданням справляється .
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29.07.2024 14:02 Відповісти

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