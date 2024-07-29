Через виклики воєнного часу найбільші фуд-ритейлери "АТБ", "Метро", "Фора" та "Сільпо" переживають зниження прибутковості

Унаслідок важких інфраструктурних викликів, з якими стикається український бізнес через війну, індустрія фуд-ритейлу переживає період втрати прибутковості.

Про це свідчать показники, оприлюднені платформою відкритих даних Opendatabot.

"Серед топ-10 Індексу Опендатабота найбільший приріст доходу – у 1,7 разу – стався у "Комфі трейд", власниками якої є Станіслав Роніс і Світлана Гуцул. Дохід збільшився і становив 27,63 млрд грн, чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Eva), яка входить до групи "Ольвія", власниками якої є Валерій Кіптик і Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 разу – до 2,2 млрд грн, а дохід у 2023 році збільшився на третину", – зазначають укладачі індексу.

А от представники мережевого продовольчого ритейлу, такі як "АТБ-Маркет", "Сільпо-Фуд", "Фора" та "Метро Кеш енд Кері Україна", попри збільшення оборотів і доходів демонструють незначну або навіть від’ємну прибутковість.

Наприклад, національна мережа "АТБ-Маркет" посіла перше місце в галузі торгівлі (сума доходу 181,09 млрд грн за підсумками 2023 року), але має від’ємну прибутковість – мінус 0,45 млрд грн, у 2022 році цей показник становив 2,53 млрд грн.

10 найбільших підприємств роздрібної торгівлі України, Індекс Опендатабота 2024

Компанія "Сільпо-Фуд" із доходом 84,73 млрд грн за 2023 рік має збитки 1,85 млрд грн, а за підсумками 2022 року вони були ще більшими – 7,63 млрд грн.

Фуд-ритейлер "Фора", який входить до трійки лідерів із доходом 29,49 млрд грн, мав прибуток на рівні 0,05 млрд грн проти мікроскопічної прибутковості за 2022 рік – 0,009 млрд грн. Хоча за даними Індексу Опендатабота дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні виріс на 23%, проте основна частина цього зростання припадає на непродуктовий і техноритейл, як, наприклад, Rozetka, мережа товарів для краси та гігієни EVA групи компаній РУШ і мережа "Комфі Трейд".

Індекс Опендатабота 2024, дані відранжовані за показником прибутку в 2023 році

Негативний вплив на прибутковість представників фуд-ритейлу справляє численна кількість викликів інфраструктурного характеру, серед яких найважчий – дефіцит електроенергії. Так, наприклад, мережа "АТБ-Маркет" для збереження нормальної діяльності магазинів та гарантування свіжості продуктів мусить підтримувати величезний парк генераторів електроенергії, які встановлені для забезпечення електроенергією 1219 торговельних підприємств мережі по всій країні із діючих 1228. Енергопостачання решти магазинів "АТБ" здійснює 15 одиницями пересувних генеруючих установок великої потужності.

Попри видиме збільшення доходів, яке не враховує сплати податків і витрат на забезпечення діяльності, необхідність підтримки роботи мережі завдає компанії величезних витрат.

Наприклад, "АТБ" лише для заправки пальним парку дизельних генераторів в умовах аномальної спеки за місяць витрачає близько 100 млн грн, що у річному вимірі може сягнути 1,2 млрд грн. Окрім того, енергогенеруюче обладнання потребує витрат на сервіс і ремонти, особливо в період аномальної спеки.

"У червні, порівнюючи з квітнем, операційні витрати компанії, пов’язані з дизельними електростанціями, зросли у 9 разів. Робота торговельних об’єктів мережі "АТБ" на генераторах дорожча в 2-3 рази і залежить від потужності ДЕС", – пояснили в компанії та додатково зауважили, що вихід з ладу ДЕС, що трапляється часто, окрім витрат на ремонт генераторного обладнання, стає причиною товарних збитків на мільйони гривень.

Однак компанія "АТБ" залишається не лише надійним продовольчим форпостом для українців, налагодивши стабільну роботу мережі магазинів і безпечне зберігання продуктів, але й надійною підтримкою для економіки країни. За результатами 2023 року група компаній "АТБ" зберегла статус галузевого флагмана зі сплати податків, зборів і митних платежів, загальна сума яких сягнула 25,06 млрд грн.

Попри всі виклики воєнного часу "АТБ" залишається лідером з надання системної підтримки війську, волонтерам, медичним закладам тощо, а загальна сума благодійної допомоги від компанії за час повномасштабної війни перевищила 1,5 млрд грн.

Як зазначили в компанії, дефіцит електроенергії відбивається на цінах. А втім, аби утриматися від здорожчання товарів для споживачів, "АТБ" фінансує роботу генераторів і долає інші виклики інфраструктурного характеру за власний рахунок. Це, зрештою, і відображається на зниженні прибутковості роботи галузі фуд-ритейлу загалом і мережі "АТБ" зокрема.