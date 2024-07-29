Ворог обстріляв шахту на Донеччині та енергетичне підприємство на Дніпропетровщині
Російські військові вкотре обстріляли шахту у Донецькій області. На момент удару в ній перебувало 65 працівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання, через що зупинилася робота вентиляційної системи. Наразі обладнання перезапустили та повернули в роботу.
Водночас у Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу території одного з енергетичних підприємств пошкоджено адміністративні будівлі та кілька службових автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялося, 26 липня у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на території шахти виникла пожежа. У шахті на момент аварії перебували 86 працівників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль