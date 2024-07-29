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Новини
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"Укренерго" знову відклало відключення: сьогодні світло не вимикатимуть до 20:00 (оновлено)

світло

Споживання електроенергії в країні поступово знижується через спадання спеки. 29 липня час відключень світла скоротили.

Зокрема, вчора станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, сьогодні станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж 25 липня, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Крім того, як нагадали в компанії, за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Водночас енергетики активно продовжують відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Через це "Укренерго" спочатку відклало початок обмежень електропостачання з 16:00 до 18:00, а згодом – ще на дві години, тобто споживання електроенергії обмежуватимуть лише з 20:00 до 23:00, повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК. Там уточнили, що у ці години діятиме одна черга відключень.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+9
Які добродійники, наче зі своєї кишені народу світло дають. Після перемоги України, керівництво Укренерго буде відповідати перед народом за купівлю концесіонерів для себе, за підрив економіки та обороноспроможності України. Таке злодійство керівництва Укренерго прощати не можна. Головне не дати керівництву Укренерго втекти за кордон. Україна їх породила, Україна їх й поховає.
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29.07.2024 11:40
+7
понаставим себе все солнечных панелей и батарей и посмотрим на динамику тарифов. пора становиться энергонезависимыми от госмонополий.
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29.07.2024 11:14
+4
... щоб вам розум подарували.
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29.07.2024 11:02
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... щоб вам розум подарували.
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29.07.2024 11:02 Відповісти
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29.07.2024 11:12 Відповісти
понаставим себе все солнечных панелей и батарей и посмотрим на динамику тарифов. пора становиться энергонезависимыми от госмонополий.
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29.07.2024 11:14 Відповісти
зимой посмотрим на твою независимость
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29.07.2024 12:15 Відповісти
смотри.
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29.07.2024 12:17 Відповісти
зроблять податки на все, що виробляє або зберігає енергію або взагалі заборонять.
будуть ходити з інспекціями по домогосподарствам.
у гетьманцева потужна уява.
він зможе запропонувати багато схем, щоб гусей пощипати
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29.07.2024 12:17 Відповісти
ну привет вам всем от Джанни Родари.
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29.07.2024 12:22 Відповісти
у нас цих Джанни Родари аж 450шт + додатково 8-9шт ефективних Джанни Родари
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29.07.2024 14:29 Відповісти
хоть бы погуглил, кто это такой...
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29.07.2024 14:51 Відповісти
Сармат не дуже й помилився...
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29.07.2024 17:25 Відповісти
я й не помилився
https://biz.censor.net/user/571670 не зрозумів
потрібно було більш детальніше та з роз'ясненнями написати
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29.07.2024 17:29 Відповісти
Вибач, що не розжував, що мав на увазі
Звісно я "погуглив"
"італійський письменник... визнання отримав завдяки казкам і книжкам"
Спеціально для тебе розширений коментар з поясненнями
"У нас цих "сказочніков" Джанни Родари аж 450шт + додатково 8-9шт ефективних "сказочніков" Джанни Родари" (малось на увазі, що пишуть різні закони, вигадують постанови, правила, які не мають нічого спільного з адекватністю, майже як якісь казкарі)
Якщо і зараз я не зовсім зрозуміло написав, то просто не звертай увагу та забудь.
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29.07.2024 17:25 Відповісти
Які добродійники, наче зі своєї кишені народу світло дають. Після перемоги України, керівництво Укренерго буде відповідати перед народом за купівлю концесіонерів для себе, за підрив економіки та обороноспроможності України. Таке злодійство керівництва Укренерго прощати не можна. Головне не дати керівництву Укренерго втекти за кордон. Україна їх породила, Україна їх й поховає.
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29.07.2024 11:40 Відповісти
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29.07.2024 12:24 Відповісти
"не дати керівництву Укренерго втекти"
А хто ж завадить? Буданов листа підпише, прикордонники "візьмуть під козирок"...
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29.07.2024 17:29 Відповісти
не буде,ніхто не буде,у всіх гарантії,і не тільки від ,,нас,, а і наших ,, партнерів,, особливо амерів та бритів
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29.07.2024 18:07 Відповісти
Що то значить приїхала американська делегація. Американці- чудотворці
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29.07.2024 17:33 Відповісти
приїхали провести аудіт щоб не сперли все що закладено по списку??? а то ці можуть,гроші брати по новому колу
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29.07.2024 18:09 Відповісти
Потужно !
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29.07.2024 18:19 Відповісти
Рудому Тхорові Ахметову стало невдобно? Не вірю я в таке щастя...
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29.07.2024 22:50 Відповісти

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