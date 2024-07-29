"Укренерго" знову відклало відключення: сьогодні світло не вимикатимуть до 20:00 (оновлено)

Споживання електроенергії в країні поступово знижується через спадання спеки. 29 липня час відключень світла скоротили.

Зокрема, вчора станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, сьогодні станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж 25 липня, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Крім того, як нагадали в компанії, за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Водночас енергетики активно продовжують відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Через це "Укренерго" спочатку відклало початок обмежень електропостачання з 16:00 до 18:00, а згодом – ще на дві години, тобто споживання електроенергії обмежуватимуть лише з 20:00 до 23:00, повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК. Там уточнили, що у ці години діятиме одна черга відключень.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.