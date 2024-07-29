"Укренерго" знову відклало відключення: сьогодні світло не вимикатимуть до 20:00 (оновлено)
Споживання електроенергії в країні поступово знижується через спадання спеки. 29 липня час відключень світла скоротили.
Зокрема, вчора станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, сьогодні станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж 25 липня, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
Крім того, як нагадали в компанії, за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Водночас енергетики активно продовжують відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.
Через це "Укренерго" спочатку відклало початок обмежень електропостачання з 16:00 до 18:00, а згодом – ще на дві години, тобто споживання електроенергії обмежуватимуть лише з 20:00 до 23:00, повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК. Там уточнили, що у ці години діятиме одна черга відключень.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
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будуть ходити з інспекціями по домогосподарствам.
у гетьманцева потужна уява.
він зможе запропонувати багато схем, щоб гусей пощипати
https://biz.censor.net/user/571670 не зрозумів
потрібно було більш детальніше та з роз'ясненнями написати
Звісно я "погуглив"
"італійський письменник... визнання отримав завдяки казкам і книжкам"
Спеціально для тебе розширений коментар з поясненнями
"У нас цих "сказочніков" Джанни Родари аж 450шт + додатково 8-9шт ефективних "сказочніков" Джанни Родари" (малось на увазі, що пишуть різні закони, вигадують постанови, правила, які не мають нічого спільного з адекватністю, майже як якісь казкарі)
Якщо і зараз я не зовсім зрозуміло написав, то просто не звертай увагу та забудь.
А хто ж завадить? Буданов листа підпише, прикордонники "візьмуть під козирок"...