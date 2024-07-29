Ще плюс дві години зі світлом. ДТЕК попередив про зменшення відключень у Києві та низці регіонів

У понеділок, 29 липня, у Києві та ще низці регіонів обмеження споживання електроенергії розпочнуться з 18:00, а не з 16:00, як анонсувалося раніше.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі змін споживачів оперативно інформуватимуть у соцмережах компанії.

Як повідомлялося, напередодні НЕК "Укренерго" анонсувало, що 29 липня світло вимикатимуть з 16:00 до 23:00, і що застосовуватиметься лише одна черга відключень електроенергії.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

Нагадаємо, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Тижнем "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.