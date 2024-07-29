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Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $785 мільйонів за тиждень

долар

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 22 по 26 липня скоротився до $784,64 млн з $949,9 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ купив на міжбанківському ринку за тиждень лише $0,51 млн, а продав $785,15 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $17,18 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

Зазначимо, що минулого тижня офіційний курс долара знизився на 40 копійок після історичного максимуму до 41,09 грн/$1. 

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Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд.

Автор: 

валюта (2147) курс (1479) НБУ (9237)


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