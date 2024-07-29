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Новини
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Лідери переробної промисловості України збільшили доходи на 23%. Хто заробив, хто втратив

запоріжсталь

У 2023 році лідери української переробної промисловості отримали 317,53 млрд грн доходу, що на 23% більше, ніж торік. Третина від сукупного доходу лідерів припадає на компанії групи СКМ Ріната Ахметова.

Про це свідчить Індекс Опендатаботу.

Зазначається, що очолює десятку лідерів "Запоріжсталь", яка збільшила свій дохід на 20%, до 56,4 млрд грн. Попри це, другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд грн.

На другому місці переліку також перебуває компанія Ахметова – "Камет сталь", чиї доходи зросли на 14% і становили 43,07 млрд грн. Утім, компанія також не змогла вийти в плюс: збитки "Камет сталь" зросли в 1,4 раза та сягли 950 млн грн.

Ще одна компанія Ахметова посіла дев’яте місце у рейтингу – "Запоріжкокс" з доходом 15,87 млрд грн. Це єдиний бізнес групи СКМ в Індексі, що вийшов в плюс із чистим прибутком у 397 млн грн.

Лідера переробної промисловості 2024 року

Трійку лідерів закрив "Арселорміттал" (колишня Криворіжсталь). Дохід підприємства впав на 5% за рік, до 41,84 млрд грн. Проте компанія змогла учетверо зменшити свої збитки – до 12 млрд грн.

Найбільший приріст чистого прибутку в Індексі переробної промисловості показала "Кока-Кола". Чистий прибуток компанії виріс аж у 37 разів за рік – до 1,64 млрд грн.

Залишитися у плюсі та збільшити прибуток в 1,4 рази також зміг "Рошен" Олексія Порошенка. Компанія заробила 5,64 млрд грн – це найбільший прибуток серед десятки лідерів.

Також до топ-10 потрапили дві компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд грн або 19% від доходу усього рейтингу. Серед них:

  • Вінницька птахофабрика – дохід зріс майже на третину, до 39,25 млрд грн. Чистий прибуток становив 1,05 млрд грн (-11%);
  • Катеринопільський елеватор – 22,32 млрд грн доходу. Збитки компанії склали 156 млн грн.

Збільшити свій дохід у 2,5 раза також вдалося "Українській бронетехніці": 32,42 млрд грн. Чистий прибуток теж виріс – аж у чотири рази, та сягнув 708 млн грн.

Компанія "Інтерпайп Ніко Тьюб" з групи EastOne Віктора Пінчука заробила 20,5 млрд грн – за рік дохід зріс на чверть. Помітніше виріс чистий прибуток: майже вдвічі, до 4,95 млрд грн.

Водночас з рейтингу вийшли "Дніпросталь" – 11,9 млрд грн доходу (+10% за рік); "Дельта вілмар Україна" – 11,06 млрд грн доходу (-6%) та Нікопольський завод феросплавів – 9,5 млрд грн доходу (-6%).

Як повідомлялося, у 2023 році лідери добувної промисловості заробили 365,26 млрд грн, що 11% більше, аніж до початку повномасштабної війни та на 13% більше, ніж у 2022 році.

Автор: 

доходи (458) прибуток (1798)


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Топ коментарі
+5
Ахметка даже прибыль не показывает,всех купил как дешевых шлендр,попробуй малый бизнес показать хоть копейку убытка,сразу толпа гетьмановичских шавок прибежит на перевирку с пристрастием.
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29.07.2024 10:54
+3
Доходи і прибутки це різні речі. З математикою все гаразд.
Дохід це певна сума грошей, яку отримує фірма внаслідок продажу товарів і послуг.
Прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
А якщо витрати вищі за дохід, то яким буде прибуток?
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29.07.2024 12:01
+2
Хто заробив найбільше????
Зебанда!!!
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29.07.2024 10:27
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зебарани мовчки жеруть рошен і не хрюкають.так тримати,хуже нє будєт.
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29.07.2024 09:51 Відповісти
Найбільше нас граблять власники фармацептичих компаній. В першій половині 2024 року вони наростили випуск у грошовому виразі на 34%, у фізичних одиницях зменшили на 6%.Отже тупо підняли ціни на 40%.
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29.07.2024 10:11 Відповісти
коли нема здоровя то завжди в мінус.в аптеку можна й не ходити,але ж ліньки доглядати за собою.
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29.07.2024 11:03 Відповісти
В гривні рахуємо, звісно?)))
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29.07.2024 14:32 Відповісти
Міліардні прибутки, і в той же час вказують збитки. Щось не так з арифметикою.,
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29.07.2024 10:06 Відповісти
Доходи і прибутки це різні речі. З математикою все гаразд.
Дохід це певна сума грошей, яку отримує фірма внаслідок продажу товарів і послуг.
Прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
А якщо витрати вищі за дохід, то яким буде прибуток?
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29.07.2024 12:01 Відповісти
Хто заробив найбільше????
Зебанда!!!
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29.07.2024 10:27 Відповісти
Ахметка даже прибыль не показывает,всех купил как дешевых шлендр,попробуй малый бизнес показать хоть копейку убытка,сразу толпа гетьмановичских шавок прибежит на перевирку с пристрастием.
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29.07.2024 10:54 Відповісти
А чому б ні, якщо курс $ 42грн, а брухт чорного металу 4.20грн??? Кожен українчик зобов'язаний гудку здавати за безцінь.
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29.07.2024 11:14 Відповісти
Зате весь народ в збитку,особливо пенсіонери.
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29.07.2024 11:46 Відповісти
але прибутковий бізнес (з відповідною сплатою податків) лише у Порошенка і Пінчука...
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29.07.2024 15:34 Відповісти
Шановна редакціє !! Стаття доволі безтолкова і заплутана.

Доходи і збитки є "звичайний" результат діяльності. А от прибуток, - це перевищення доходів над збитками.

Що за індекс Опендатабот ?? Нове слово у екон. науці ??
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29.07.2024 17:34 Відповісти

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