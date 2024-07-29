Лідери переробної промисловості України збільшили доходи на 23%. Хто заробив, хто втратив

У 2023 році лідери української переробної промисловості отримали 317,53 млрд грн доходу, що на 23% більше, ніж торік. Третина від сукупного доходу лідерів припадає на компанії групи СКМ Ріната Ахметова.

Про це свідчить Індекс Опендатаботу.

Зазначається, що очолює десятку лідерів "Запоріжсталь", яка збільшила свій дохід на 20%, до 56,4 млрд грн. Попри це, другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд грн.

На другому місці переліку також перебуває компанія Ахметова – "Камет сталь", чиї доходи зросли на 14% і становили 43,07 млрд грн. Утім, компанія також не змогла вийти в плюс: збитки "Камет сталь" зросли в 1,4 раза та сягли 950 млн грн.

Ще одна компанія Ахметова посіла дев’яте місце у рейтингу – "Запоріжкокс" з доходом 15,87 млрд грн. Це єдиний бізнес групи СКМ в Індексі, що вийшов в плюс із чистим прибутком у 397 млн грн.

Трійку лідерів закрив "Арселорміттал" (колишня Криворіжсталь). Дохід підприємства впав на 5% за рік, до 41,84 млрд грн. Проте компанія змогла учетверо зменшити свої збитки – до 12 млрд грн.

Найбільший приріст чистого прибутку в Індексі переробної промисловості показала "Кока-Кола". Чистий прибуток компанії виріс аж у 37 разів за рік – до 1,64 млрд грн.

Залишитися у плюсі та збільшити прибуток в 1,4 рази також зміг "Рошен" Олексія Порошенка. Компанія заробила 5,64 млрд грн – це найбільший прибуток серед десятки лідерів.

Також до топ-10 потрапили дві компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд грн або 19% від доходу усього рейтингу. Серед них:

Вінницька птахофабрика – дохід зріс майже на третину, до 39,25 млрд грн. Чистий прибуток становив 1,05 млрд грн (-11%);

Катеринопільський елеватор – 22,32 млрд грн доходу. Збитки компанії склали 156 млн грн.

Збільшити свій дохід у 2,5 раза також вдалося "Українській бронетехніці": 32,42 млрд грн. Чистий прибуток теж виріс – аж у чотири рази, та сягнув 708 млн грн.

Компанія "Інтерпайп Ніко Тьюб" з групи EastOne Віктора Пінчука заробила 20,5 млрд грн – за рік дохід зріс на чверть. Помітніше виріс чистий прибуток: майже вдвічі, до 4,95 млрд грн.

Водночас з рейтингу вийшли "Дніпросталь" – 11,9 млрд грн доходу (+10% за рік); "Дельта вілмар Україна" – 11,06 млрд грн доходу (-6%) та Нікопольський завод феросплавів – 9,5 млрд грн доходу (-6%).

Як повідомлялося, у 2023 році лідери добувної промисловості заробили 365,26 млрд грн, що 11% більше, аніж до початку повномасштабної війни та на 13% більше, ніж у 2022 році.