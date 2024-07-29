В Україні майже втричі зріс попит на пікапи
Упродовж січня-червня 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи, щот майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що 95% цих авто придбали юридичні особи.
Найпопулярнішим пікапом у першому півріччі був Peugeot Landtrek.
У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:
- Peugeot Landtrek–397 одиниць;
- Mitsubishi L200 – 361;
- Toyota Hilux – 341;
- Ford Ranger – 79;
- Isuu D-Max – 61.
Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.
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Colt
показати весь коментар29.07.2024 11:32 Відповісти Мені подобається 1
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