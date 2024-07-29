В Україні майже втричі зріс попит на пікапи

Упродовж січня-червня 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи, щот майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що 95% цих авто придбали юридичні особи.

Найпопулярнішим пікапом у першому півріччі був Peugeot Landtrek.

У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:

Peugeot Landtrek–397 одиниць;

Mitsubishi L200 – 361;

Toyota Hilux – 341;

Ford Ranger – 79;

Isuu D-Max – 61.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.