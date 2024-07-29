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В Україні майже втричі зріс попит на пікапи

пікап

Упродовж січня-червня 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи, щот майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що 95% цих авто придбали юридичні особи.

Найпопулярнішим пікапом у першому півріччі був Peugeot Landtrek.

У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:

  • Peugeot Landtrek–397 одиниць;
  • Mitsubishi L200 – 361;
  • Toyota Hilux – 341;
  • Ford Ranger – 79;
  • Isuu D-Max – 61.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

Автор: 

авто (4098) продаж (2050)


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29.07.2024 11:32 Відповісти

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