Україна зможе пройти цю зиму та має величезний досвід балансування енергосистеми, – Галущенко

Українська енергосистема зможе пройти цю зиму, проте під час війни "дуже важко" давати прогнози.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає LIGA.net.

"Дивіться, я чув такі експертизи й весь минулий рік про те, що "все буде погано і зимою всі замерзнуть". Як ми прийшли минулу зиму, ви пам'ятаєте... Три зими ми пройшли, це четверта", – сказав Галущенко.

Галущенко заявив, що він "абсолютно впевнений" у тому, що Україна пройде цю зиму, й закликав покладатися на офіційні джерела та енергетиків.

Проте, зазначив він, війна триває – і, безумовно, можливий вплив на енергосистему та продовжуватимуться масовані російські атаки.

"І залежить, який вплив ці атаки будуть мати на систему. Тому, знаєте, у війні дуже важко будувати прогнози. Чому я завжди й кажу, що ті експерти, які будують прогнози, я їм не довіряю. Тому що абсолютно очевидно, що вони не кваліфіковані. Тому що не можна сказати сьогодні, куди буде удар: наприклад, в генерацію, в підстанцій чи ще десь", – заявив Галущенко.

Він зауважив, що Україна має "величезний досвід" балансування енергосистеми в умовах війни.

За його словами, жодна країна "навіть приблизно до цього не підходила, навіть на третину того", що пройшли українські енергетики.

"Тому дуже важливо довіряти нам, ми працюємо", – підсумував міністр.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

Нагадаємо, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.