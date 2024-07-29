У Росії почнуть блокувати одні з найпопулярніших у країні китайські електромобілі, ввезені за сірими схемами

Китайський автовиробник Zeekr розпочне "полювання" на нелегально вивезені з країни електромобілі, випущені для внутрішнього ринку. Функціонал таких машин відключатиметься віддалено.

Про це пише казахстанський портал Tengri Auto з посиланням на представника компанії, передає The Moscow Times.

Обмеження стосуватимуться машин, випущених після 15 липня 2024 року. Якщо Zeekr виявить їх за межами зони обслуговування, зазначеної в договорі, або з'ясує, що в них використовуються неавторизовані виробником сім-картки, система видасть попередження та запропонує повернути авто на територію Китаю. У разі ігнорування цієї вимоги компанія заблокує бортову мультимедійну систему.

Обмеження не стосуватимуться іноземців, які купили автомобіль у Китаї для особистого користування, однак такі власники повинні надіслати відповідні документи до Zeekr та отримати дозвіл на вивезення транспортного засобу.

Представник Zeekr підкреслив, що заходи вжиті для забезпечення безпеки клієнтів та підтримки офіційних дистриб'юторів. За його словами, насамперед ініціатива націлена на ринки, які сильно постраждали від "сірого" імпорту, такі як Казахстан та ОАЕ.

У свою чергу джерело видання наголосило, що офіційний дистриб'ютор Zeekr у Казахстані не зможе допомогти у вирішенні проблеми з обмеженням функцій центрального екрану. Представник компанії заявив, що у цьому випадку повернення коштів за машину слід вимагати у посередника, у якого вона купувалась.

Бренд Zeekr – преміальна марка концерну Geely. Офіційного представництва дочірньої компанії у Росії немає. Однак електрокари Zeekr є одними з найбільш популярних у країні, частина з них ввозиться по паралельному імпорту, тобто без дозволу правовласника.

Так, за підсумками перших шести місяців 2024 року два авто цієї марки зайняли другий і четвертий рядок у топі з продажу.

Загалом російські корпоративні клієнти купили 410 штук Zeekr 001 (15,5% ринку) та близько 150 штук Zeekr 009 (5,6% ринку). На першому місці знаходиться "Москвич 3е" – 700 штук (26,2% ринку), на третьому – Evolute i-Pro з 360 проданих електрокарів або 13,4% ринку.

Окрім Казахстану, автомобілі Zeekr офіційно представлені в таких країнах близького зарубіжжя, як Азербайджан, Білорусь та Узбекистан.