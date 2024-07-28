Завтра світло відключатимуть з 16:00 до 23:00. В інші години – без обмежень, – "Укренерго"

Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"В інші години – без обмежень", – уточнили в компанії.

28 липня світло відключають лише ввечері – з 18:00 до 22:00. В інші години обмеження споживання електроенергії не планується

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

Нагадаємо, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.