Розробник ChatGPT презентував власну пошукову систему. Це може поставити під питання домінування Google
Компанія OpenAI представила свою пошукову систему на основі штучного інтелекту під назвою SearchGPT.
Про це сказано на сайті пошукової системи, передає LIGA.net.
Це ставить OpenAI у конкуренцію з Google, а також із Microsoft Bing та Amazon з її фірмою чат-ботів Perplexity. Такий крок OpenAI спричинив зниження акцій материнської компанії Google Alphabet на 3%.
Сама OpenAI повідомила, що вона відкрила реєстрацію на новий інструмент, який знаходиться на стадії прототипу і тестується невеликою групою користувачів і видавців.
У майбутньому компанія планує інтегрувати найкращі функції пошукового інструменту в ChatGPT.
За даними Statcounter, Google володіє 91,1% ринку пошукових систем, але поява SearchGPT може поставити під питання його домінування.
SearchGPT надаватиме узагальнені результати пошуку з посиланнями на джерела у відповідь на запити користувачів. Користувачам будуть надані також контекстні відповіді на додаткові питання.
Як зазначається, OpenAI показує, що пошук – це модель взаємодії з контентом, і примушує Google покращити свою гру. Поки що деталі щодо SearchGPT ще не повністю розкриті, але очікується, що OpenAI зробить свій внесок у розвиток пошукових систем на основі штучного інтелекту.
Раніше повідомлялося, що виторг компанії OpenAI за пів року зріс до $3,4 млрд. Ще наприкінці 2023 року виторг OpenAI складав $1,6 млрд, і близько $1 млрд – минулого літа. Такий рівень доходів ставить розробника ChatGPT далеко попереду своїх конкурентів.
На початку червня стало відомо, що користувачі безкоштовної версії чат-боту ChatGPT тепер можуть отримувати доступ до кастомних GPT – аналізувати графіки, задавати питання про фотографії та інші функції, як є в платному GPT-4o.
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