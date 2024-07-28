Бронювання в "Дії": За 10 днів заброньовано 76 тисяч працівників підприємств

Від початку запуску послуги електронного через платформу "Дія" заброньовано 76 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"На сьогодні через платформу "Дія" забронювали 76 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у "Дії" з 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія".

Як відбувається бронювання через "Дію"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:

Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";

"Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;

у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" військовозобов'язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані.