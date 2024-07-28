Вторинні санкції: Індійські банки можуть втратити доступ до фінансової системи США через співпрацю з Росією

Індійські банки, які співпрацюватимуть із російським військово-промисловим комплексом, ризикують втратити доступ до фінансової системи США.

Про це пише індійське видання The Economic Times, передає LIGA.net.

Як повідомляється, відповідний лист із таким попередженням недавно надіслав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

"Ми знаємо, що російські військові покладаються на імпорт чутливих товарів, таких як верстати та мікроелектроніка, і вони сподіваються, що іноземні фінансові установи сприятимуть цим операціям", – сказано в листі.

Там, однак, прямо не вказано, що США мають особливі претензії саме до індійських банків, але містяться загальні настанови, як мають діяти американські партнери, щоб позбавити Росію матеріальних та фінансових інструментів для ведення війни.

Адейемо попросив Асоціацію банків Індії протягом 30 днів проінформувати індійський бізнес про можливі санкції США.

У листі вказано, що попередження ґрунтується на указі президента Джо Байдена від грудня 2023 року, який допускає запровадження санкцій проти іноземних банків за здійснення платежів в інтересах підсанкційних російських компаній і військово-промислового комплексу Росії.

На початку липня стало відомо, що Росія оголосила про початок виробництва танкових боєприпасів в Індії.

Як Росія шукає шляхи розрахунків

Російська влада форсує використання будь-яких методів розрахунків, аби закуповувати необхідні товари та отримувати виручку від експорту сировини. Вони тепер згодні навіть на те, чому раніше категорично чинили опір.

Так, Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкриття філій іноземних банків, завдяки яким з'явиться ще один канал для міжнародних розрахунків.

Зараз у Росії не можна відкривати філії іноземних банків, на території РФ можуть працювати лише дочірні банки іноземців чи представництва, а також філії іноземних компаній.

До того стало відомо, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах. Відповідний законопроєкт було внесено до Держдуми РФ у квітні 2023 року, через рік його переписали та внесли заново, а тепер він був ухвалений у першому читанні.

Крім того, в Росії до кінця року обіцяють запустити "золотий" цифровий рубль для проведення платежів.

Обмеження платежів для Росії

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.